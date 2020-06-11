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GeriGündem Temel İhtiyaç Desteği kredisi ne zaman sonuçlanır? Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank kredi başvuru şartları neler?
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Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 09:05,

Temel İhtiyaç Desteği kredisi ne zaman sonuçlanır? Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank kredi başvuru şartları neler?

Corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için başlatılan temel ihtiyaç kredisi 6 ay geri ödemesiz oluşu nedeniyle vatandaşlara cazip geliyor. Geçtiğimiz aylarda başlayan başvurulara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, başvuru sonuçlarının onaylanma süreci ve ardından talep edilen miktarda kredinin hesaplarına yatacakları tarihi araştırıyor. Öte yandan henüz kredi için başvuru yapmayan vatandaşlar da başvuru şartlarını sorguluyor. Peki, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank bireysel destek kredisi ne zaman verilecek?

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Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL olarak başvuruları online ortamda alınan ihtiyaç kredisinin sonuçlarının açıklanacağı tarih sorgulanıyor. Hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere sunulan kredi uygulamasının başvuru sonuçları için vatandaşlar internette sorgulama yapıyor. İşte, kamu bankalarının verdiği temel ihtiyaç kredisine başvuru sonuçları hakkında tüm merak edilenler...

2VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
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VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin hedeflendiği Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri doğrultusunda kamu bankalarının sunduğu "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi", vatandaşa adeta ilaç gibi geldi.

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Kamu bankalarının hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilerini finansal açıdan desteklemek için hayata geçirdiği destek paketi, temel ihtiyaçların karşılanmasında önemli rol oynuyor. Halk Bankası ve Ziraat Bankası gibi Vakıfbank da 10 bin liraya kadar 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatını vatandaşlara sunuyor.

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"Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi"ne internet üzerinden başvuru yapılabiliyor, onaylanması durumunda şubeye dahi gitmeden internet bankacılığı ya da ATM aracılığıyla kredi kullanılabiliyor.

5KREDİ BAŞVURU EKRANI
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KREDİ BAŞVURU EKRANI

Devlet destekli olarak sağlanacak olan 10 bin TL 36 ay temel ihtiyaç kredisi, 6 ay ödemesiz olarak tahsis edilecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank üzerinden yapılacak olan 10 bin TL temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu internet üzerinden online olarak tamamlanacak.

İnternet üzerinden 3 kamu bankası aracılığıyla yapılabilecek olan 10 bin TL kredi başvurusu 36 ay vade ve 6 ay geri ödemesiz seçeneklerle temel ihtiyaç destek kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için önem arz ediyor. Şu ana kadar yüz binlerce kişiye tahsis edilen 10 bin TL destek kredisi, devlet destekli olarak verilecek.

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VAKIFBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

7SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLUR
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SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLUR?

10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.

Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.

8KREDİ GERİ ÖDEME PLANI
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KREDİ GERİ ÖDEME PLANI

Kredi Tutarı (TL) Toplam Vade Ödemesiz Dönem Taksit Tutarı (TL) (Sonraki 30 ay boyunca)

10.000 36 ay 6 ay 376

7.500 36 ay 6 ay 282

5.000 36 ay 6 ay 188

Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Segment Müşterilerimiz;

- 10.000,-TL’ye kadar,

- 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli,

- Aylık Eşit Taksitli, Kredi kullanabilecektir.

Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacaktır.

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