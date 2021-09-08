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Haber Giriş: 08 Eylül 2021 - 17:18 | 

Temaslı öğrenci okula gidebilir mi? İşte covid temaslı kabul edilen kişiler için düzenlenen uygulama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda covıd-19 pozitif vaka saptanması durumunda yapılması gereken uygulamalar paylaşıldı. Merak edilen soruların yanıtlandığı paylaşımda temaslı öğretmen ve öğrenciler hakkında da açıklama yapıldı. İşte covid temaslı kabul edilen kişiler için düzenlenen uygulama

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Temaslı kabul edilen öğretmen ve öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

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Okul idaresince belirlenen görevliler tarafından yapılan kontrollerde semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilenler, sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler, okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

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