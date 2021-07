TEMA Vakfı fidan bağışı katılım ekranı: Fidan bağış ücreti ne kadar? Manavgat ve tüm ormanlar için OGM ve TEMA fidan bağışı nasıl yapılır?

SMS BAĞIŞI NASIL YAPILIR? TEMA Vakfı, 28 yıldır toprak odaklı çalışmaların yanı sıra, başta çocuklar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine doğa eğitimleri veriyor. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliği kapsamında her yıl okul öncesinden lise eğitimine kadar her yaştan yüz binlerce çocuğun katılımıyla ücretsiz doğa eğitimleri gerçekleştiriliyor.



Dileyen herkes 3464’e TEMA yazıp SMS göndererek TEMA Vakfı’nın çocuklara yönelik doğa eğitimlerine 10 TL katkıda bulunabilecek. Bir çocuğun doğa eğitimlerinden faydalanabilmesi için gerekli tutar 10 TL. Yani her SMS bir çocuğun daha doğa eğitimi alması demek.