TEMA Vakfı fidan bağışı katılım ekranı: Fidan bağış ücreti ne kadar? Manavgat ve tüm ormanlar için OGM ve TEMA fidan bağışı nasıl yapılır?
TEMA Vakfı fidan bağışı kampanyası başlattı. Birçok ilde yaşanan orman yangınlarının ardından başlatılan kampanya ile TEMA Vakfı ağaçlandırma fidan dikim başvurusu "https://www.tema.org.tr/anasayfa" internet sitesi üzerinden "Bağış Yap" ekranı ile gerçekleşecek. TEMA Vakfı sosyal medya hesabından 30 Temmuz saat 12:00'da tekrar ağaçlandırılma kampanyasının başlatılacağını bildirdi. "Hep birlikte, yaşamı da umudu da yeniden yeşerteceğiz!" sloganı ile başlatılan TEMA fidan kampanyasına vakfın internet sitesi üzerinden katılım sağlanacak. TEMA Vakfı gönüllüsü olmak isteyenlerin de kayıt formunu doldurması gerekecek. Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) ise 'Geleceğe Nefes' isimli fidan sahiplendirme internet sitesi üzerinden halihazırda ekilmesi planlanan fidanların isme özel sertifikalandırılmasına devam ediyor. Peki, TEMA Vakfı fidan bağışı nasıl yapılır? İşte, TEMA Vakfı fidan bağışı kampanyası katılım ekranı ve fidan ücreti hakkında ayrıntılı bilgiler...
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TEMA fidan bağışı kampanyası sosyal medya üzerinden ilgi gördü. Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Antalya'daki yangınların ardından bugün de Antalya'nın Alanya ilçesi ve Aydın'ın Didim ilçelerinin yanı sıra Kilis ve Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçesinde yaşanan orman yangınları sonrası TEMA Vakfı kampanya başlattı. TEMA Vakfı ağaçlandırma kampanyası, "https://www.tema.org.tr/anasayfa" internet sitesi üzerinden "Bağış Yap" ekranı ile gerçekleşecek.
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TEMA VAKFI BAĞIŞ KAMPANYASI NASIL YAPILIR?
TEMA Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;
"Ülkemizde çıkan orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için 30 Temmuz saat 12:00'da kampanyamızı başlatıyoruz."
Kampanyaya katılım "www.tema.org.tr" internet adresinden gerçekleşecek. Fidan Birim Bedeli 13 TL (En az 3 adet Fidan Bağışı ile işlem başlatılabilir.)
Bu sayfada karşınıza çıkan "Bağış Yap" ekranına tıklayarak fidan bağışını yapabilirsiniz.
Ülkemizde çıkan orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için başlattığımız çalışmaya fidan bağışlayarak katkı sağlayabilirsiniz.
1 fidan: 10 TL
Açıklama kısmına bağış yapmak istediğiniz il ismini yazabilirsiniz. Yalnızca http://tema.org.tr üzerinden yapılan bağışlarda e-sertifika gönderimi yapılmaktadır.
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TEMA VAKFI GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR?
Vakfın internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle;
Vakfımız çalışmalarını 81 ilde, 900 bini aşkın gönüllümüzün desteğiyle sürdürüyor. Ancak, doğal varlıkları korumak için daha yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. Yaparız, yeter ki gönüller bir olsun!
Gönüllümüz olmak için;
Gönüllü formumuzu online olarak doldurabilir ve kredi kartınız aracılığıyla gönüllülük bağışınızı anında gerçekleştirebilirsiniz.
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Gönüllü formumuzu bilgisayarınıza indirerek çıktısını alabilir, gönüllülük bağışınızı havale / EFT aracılığıyla aşağıda paylaştığımız banka hesaplarımıza gerçekleştirerek gönüllü formunuzu ve dekontunuzu e-posta olarak gonullu@tema.org.tr adresine gönderebilirsiniz.
Gönüllülük bağışı;
0 - 13 yaş aralığında iseniz 10 TL’dir. 14 yaşına geldiğinizde gönüllülük kaydınızı yenilemeniz gerekmektedir.
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14 - 24 yaş aralığında iseniz 10 TL’dir. 25 yaşına geldiğinizde gönüllülük kaydınızı yenilemeniz gerekmektedir.
25 yaş ve üzeri iseniz 30 TL’dir. 25 yaş ve üzeri gönüllülük ömür boyudur.Gönüllülük kayıt işlemlerinizin tamamlanmasının ardından gönüllü kartınızve rozetiniz, 30 gün içerisinde adresinize gönderilecektir.
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SMS BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
TEMA Vakfı, 28 yıldır toprak odaklı çalışmaların yanı sıra, başta çocuklar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine doğa eğitimleri veriyor. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliği kapsamında her yıl okul öncesinden lise eğitimine kadar her yaştan yüz binlerce çocuğun katılımıyla ücretsiz doğa eğitimleri gerçekleştiriliyor.
Dileyen herkes 3464’e TEMA yazıp SMS göndererek TEMA Vakfı’nın çocuklara yönelik doğa eğitimlerine 10 TL katkıda bulunabilecek. Bir çocuğun doğa eğitimlerinden faydalanabilmesi için gerekli tutar 10 TL. Yani her SMS bir çocuğun daha doğa eğitimi alması demek.
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GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI
TEMA Vakfı'nın ardından Orman Genel Müdürlüğü de ağaçlandırma kampanyasını başlattı. Geçmiş yıllarda "https://gelecegenefes.com/" internet sitesi üzerinden gerçekleşen "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası ile fidan sahiplendirme yapılacak. Kampanya katılım detayları için aşağıdaki ekrana tıklayabilirsiniz.