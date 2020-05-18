Televizyonlar şekil değiştiriyor, yeni dönem başlıyor

HDR



Televizyon dünyasının son günlerdeki en popüler teknolojisi hiç kuşkusuz ki HDR (High Dynamic Range). HDR özelliğine sahip olan televizyonlar standart modellere göre çok daha fazla parlaklık ve kontrast oranı veriyorlar. HDR içeriklerinde bulunan ekstra parlaklık verisi sayesinde bu sağlanıyor. Ayrıca tüm HDR TV'ler çok daha geniş renk spektrumunu destekliyor. Bu da bu modellerin standart televizyonlara göre çok daha canlı, gerçekçi ve fazla renk sunmasını sağlıyor.