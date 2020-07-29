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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 10:07,

Telegram nedir? Telegram web girişi hakkında bilgiler

WhatsApp'a benzerliği ile bilinen Telegram uygulaması, uygulaması kişisel veya iş amaçlı kullanılabilir. Telegram uygulamasıyla mesajlarınıza tabletler ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere çeşitli cihazlardan aynı anda erişebilir ve her biri 1.5 GB'a kadar sınırsız sayıda fotoğraf, video ve dosya (belge, zip, mp3 vb.) paylaşabilirsiniz. Peki, Telegram nedir? Telegram web girişi nasıl yapılır? İşte Telegram web girişi hakkında bilgiler

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Telegram, Whatsapp ve Messenger gibi popüler mesajlaşma uygulamalarından biridir. Telegram hareketli GIF bulma, sanatsal fotoğraf editörü ve açık bir çıkartma platformuna sahiptir. Telegram, Pavel Durov ve kardeşi Nikolai tarafından destekleniyor. Pavel, Telegram’ı finansal ve ideolojik olarak desteklerken, Nikolai’nin girişi teknolojiktir.

2Telegram web girişi nasıl yapılır
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Telegram web girişi nasıl yapılır?

Telegram istemcileri hem mobil (Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch) hem de masaüstü sistemleri (Windows, OS X, Linux) için mevcuttur. Telegram web girişi https://web.telegram.org/#/login adresinden yapılabiliyor. Kullanıcılar, ekrana telefon bilgilerine girdikten sonra kendilerine gelen şifre ile Telegram web girişi yapabiliyor.

3Telegram‘ın WhatsApp’tan farkı nedir
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Telegram‘ın WhatsApp’tan farkı nedir?

WhatsApp'tan farklı olarak, Telegram kesintisiz eşitlemeye sahip bulut tabanlı bir mesajlaşma aracıdır. Sonuç olarak, mesajlarınıza tabletler ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere çeşitli cihazlardan aynı anda erişebilir ve her biri 1.5 GB'a kadar sınırsız sayıda fotoğraf, video ve dosya (belge, zip, mp3 vb.) paylaşabilirsiniz. Ve tüm bu verileri cihazınızda depolamak istemiyorsanız, her zaman bulutta saklayabilirsiniz.

4Telegram‘ın Özellikleri neler
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Telegram‘ın Özellikleri neler?

Bulut tabanlı mesajlaşma. Bu sayede yazılım, her platformda saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.

Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak istenilen irtibatlarda telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılablir.

Gizli sohbet imkânı (İngilizce arayüzde “secret chat”). Telegram, gizli mesajlaşmalardaki yazışmaları ve medya dosyalarını sunucularında saklamaz. Ayrıca bu mesajlar için sistem günlüğü (metaveriler) de tutulmaz. Böylece, Telegram bile sizin kime ve ne mesaj gönderdiğinizi bilemez.

Kendini imha edebilen süreli mesajlar. Gönderilen bir mesaj dilenirse belirlenen bir süre sonunda karşılıklı her iki cihazdan otomatik silinebilir.

Bir mesajı – içeriği sildiğinizde karşı taraftan da otomatik silinmesi

İletinin üçüncü taraflara iletilmesinin engellenmesi

Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye, sohbette iki kişinin de görebileceği şekilde uyarı olarak bildirme

Gizli sohbet (secret chat) olmayan mesajlaşmaları ise sunucularında saklar.

Masaüstü uygulaması (Windows, Linux, OS X) ya da web sayfası üzerinden kullanılabilir. Ayrıca Windows için taşınabilir sürümü mevcuttur. Masaüstü sürümleri, “Gönder” menüsüne Telegram seçeneğini ekler. Masaüstü sürümlerinde “Secret Chat” özelliği kullanılamaz.

Belge ya da farklı biçimlerde her türlü dosyayı gönderebilme. Dosya boyutu 1,5 GB'ı aşamaz. Toplam paylaşılan / gönderilen dosya adedinde sınır yoktur.

Bilinmeyen numaraların mesaj atması önleyebilme

Kişiye özel son görünmeyi kapatabilme

Hatalı yazılan mesajı sonradan düzenleyebilme

Konum paylaşabilme

Sunucuları dağıtık yapıdadır. Yani Dünya’nın çeşitli yerlerindeki sunucuları sayesinde veri paylaşımı ve eşleştirme oldukça hızlıdır.

Kanallar (botlar), etiketler (stickers)

Ücretsiz ve reklamsız

Öntanımlı ayarlara göre 6 ay boyunca kullanılmazsa hesaptaki dosyalar (mesajlar, medya dosyaları kişi listesi vb.) silinir. İstenirse hesabın silme periyodu ayarlardan 1 yıla çıkarılabilir.

Android ve masaüstü uygulamalarının teması değiştirilebilir.

Proxy desteği.

Sesli arama özelliği.

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