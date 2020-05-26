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Teknoloji
Derleyen: Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26 Mayıs 2020 - 08:00,

Telefonunuzun flaş ışığına dikkat!

iPhone'lar dahil tüm telefonlarda kullanıcıların yararlanabildiği fener uygulamasının pek bilinmeyen bir özelliği var!

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Kullandığınız telefonun flaşını açtığınızda aslında bilmediğiniz çok önemli bir şey var! İşte telefonların öğrendiğinizde çok şaşıracağınız gizli kalan özellikleri...

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Yeni iOS sürümleriyle birlikte kullanıcılar artık fener uygulamasını sağ üst ekrandan parmaklarını aşağı indirdiklerinde karşılarına çıkan menüden açabiliyor. Önce ilgili menüyü açıp fener simgesine 'sertçe' dokunuyoruz.

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Fener uygulamasına normal dokunduğunuzda fener otomatik olarak flaş ışığını açıyor. Ancak sertçe dokunduğunuzda işler değişiyor ve ardından ekrana böyle bir seçenek geliyor.

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Bu ekran karşınıza geldiğinde yapmanız gereken tek şey seviyeyi belirlemek elbette. Siz yavaş yavaş yukarı doğru beyaz rengi çıkardıkça aslında bakın ne oluyor?

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Yanan flaşın parlaklığı artıyor. Yani fenerinizin daha çok aydınlatmasını istiyorsanız bu ayardaki kutular tamamen beyaz olmalı.

Daha bitmedi!

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Az sonra öğreneceğiniz özellik pek bilinmeyen; ancak iPhone kullandığınız sürece her zaman fazlasıyla işinize yarayacak!

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Telefonunuzu açın ve önce arama butonuna basın. Ardından numara girdiğiniz tuş takımı ekranına gelin. Şimdi sonraki adıma geçelim...

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Daha sonra tuş takımına *3001#12345#* yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra kontrol edin, eğer buradaki gibi rakam ve sembolleri doğru yazdıysanız bir sonraki adıma geçin.

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Ardından arama yapar gibi arama butonuna dokunuyoruz. Yani bu sembol ve rakamları girdikten sonra arama butonuna basmanız yeterli.

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Bu şekilde gizli kalan bir özellik aktif hale gelmiş oluyor. Daha sonra karşımıza gelen ekran ise böyle görünüyor.

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Ekranda pek aşina olmadığınız birçok ayar bulunuyor. Buradan başka hiçbir yere dokunmadan sadece LTE bölümünü seçiyoruz.

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LTE bölümünü seçtikten sonra ise karşımıza resimde gördüğünüz gibi bir ekran geliyor. Ama işimiz elbette burada bitmiyor!

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Karşımızdaki bu ekranda diğer ayarlara bakmaksızın doğrudan Serving Cell Meas seçeneğine dokunup devam ediyoruz.

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Karşınıza çeşitli numaraların olduğu bir ekran görüntüsü var. Peki bu rakamlar ne anlama geliyor? Bizi ilgilendiren kısmı aslında rsrp0 olan bölüm...

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rsrp0'ın karşısındaki değere dikkat! -40 ile -80 arasındaki değerler, sinyal gücünüzün çok iyi olduğu anlamına geliyor; bir başka deyişle sayı sıfıra ne kadar yakınsa, o kadar iyi. -110'un altına düşmeniz halinde sinyal gücü oldukça düşük demektir.

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Yani telefonunuzun gerçekte ne kadar çekip çekmediğini bu ayardan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama durun, daha bitmedi!

Telefonunuzu açın ve bugün bu ayarı hemen kapatın! Meğer telefonunuzu saniye saniye...

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Kullanılan grafikler performans yükü demektir. iPhone’unuzda bazı grafik ve hareket özelliklerini devre dışı bırakarak bu yükü azaltıp bir ciddi anlamda performans artışı sağlayabilirsiniz.

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Batarya ömrünü uzatmak için çok basit yöntemler bulunuyor. Şimdi öncelikle Ayarlar'a girin; ardından Genel kısmına ulaştıktan sonra da Erişebilirlik yolunu takip edin.

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Yine Ayarlar > Genel > Erişebilirlik yolunda yer alan Hareketi Azalt seçeneğine dokunun ve Hareketi Azalt seçeneğini kapatın. Böylece batarya ömrünüz uzayacak!

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Gelelim bir başka ayara... iPhone'ların gizli kalmış pek çok özelliği Ayarlar altında bulunuyor. Bunları araştırdığımızda aslında fazlasıyla işimize yarayacak özellikleri görebiliyoruz.

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Önce Ayarlar altından Genel'e girin.

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Daha sonra Klavye'yi seçin.

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Ardından da Klavyeler bölümüne girin.

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Yeni Klavye Ekle... butonuna dokunun.

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Japonca'yı seçin.

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Daha sonra da Kana'yı...

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Bitti'e basın...

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Daha sonra da Whatsapp veya SMS ekranını açın ve Dünya simgesine dokunun.

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Yine aynı kısımda Japonca ifadeyi görene kadar basın.

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Daha sonra da Kana'yı seçtikten sonra tuşlamadan bu simgeyi seçin.

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İşte hepsi bu! Artık Japonca harflerden oluşan sıra dışı emojileriniz emrinize amade! Ama durun, daha bitmedi!

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Telefon kullanmanızı hızlandıracak bir önerimiz daha var. Az sonra yapacağınız ayar değişikliğiyle yeni iPhone'unuza bomba bir özellik ekleyeceksiniz!

Önce Menü'den Ayarlar/Genel'e girin.

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Erişilebilirlik'e dokunun.

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AssistiveTouch seçeneğini aktif edin...

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En Üst Menüyü Özelleştir seçeneğine tıklayın...

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6 olan rakamı 1 olana kadar düşürün.

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Özel simgesine basıp Ana Ekran seçeneğini seçin...

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Home botununun şeklini seçin ve Ana Ekran tuşu aktif olmadığında şeffaflık seviyesini % (yüzde) 30 olarak ayarlayın...

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Bu adımları uyguladıktan sonra iPhone X'inizde bir ana ekran tuşu belirecek ve bunu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

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İşte son hali böyle... Ama durun, daha bitmedi!

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