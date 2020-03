Telefonunuza indirebileceğiniz en iyi 10 ücretsiz oyun

Minecraft Minecraft, birinci tekil şahıs kamera açısıyla oynanan bir oyun. Oyun her şeyden önce bir açık dünya oyunu. Yani özgürüz, tabii yapabilirsek, dünyadaki her yere gidebiliyoruz. Oyunda gördüğümüz her şeyi kırabiliyor ve toplayabiliyoruz ve topladığımız materyalleri istediğimiz yere yerleştirebiliyoruz. İşte bu özellik Minecraft’ın temelini oluşturuyor.