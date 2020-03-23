Telefonunuza indirebileceğiniz en iyi 10 ücretsiz oyun

Fortnite Fortnite, Epic Games tarafından tasarlanan bir çok oyunculu oyun. Dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri. Fortnite, piyasaya sürüldükten kısa süre sonra, PUBG'nin de başarısından etkilenerek, oyuna 'Battle Royale' adlı eğlenceli bir mod da eklendi. PUBG'ye göre daha ayrıntılı bir oyun olan Fortnite'ta sıkı bir takım çalışması şart!