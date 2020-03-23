Telefonunuza indirebileceğiniz en iyi 10 ücretsiz oyun
Karantina sürecinde milyonlarca insan evinde vakit geçirirken, diğer yandan evdeki vaktini daha eğlenceli geçirmek için yeni yöntemler arıyor. Telefonlar ise kullanıcıların birincil tercihi olmayı sürdürüyor. İletişim kurmak dışında oyun oynamak istendiğinde de pek çok kişi telefonuna yüklediği oyunlarla saatlerini geçiriyor. İşte size önerebileceğimiz en iyi 10 ücretsiz oyun...
Angry Birds'ün ardından hayatımıza giren ve yıllardır oyuncuların elinden düşürmediği Clash of Clans, sizi orta çağda büyülü bir dünyaya götürüyor. Askerlerinizi kendiniz yetiştiriyor, savunma binalarını yapıyorsunuz. İnternet üzerinden gerçek insanlarla oynanan oyunda stratejisi iyi olan ganimeti topluyor.
2
Boom Beach
Clash of Clans'ı geliştiren Supercell tarafından telefonlara sunulan bir başka oyun da Boom Beach. Ancak bu oyunda öyle eski çağlara gitmiyoruz; aksine bugünün ve yarının teknolojilerini de kullanarak savaşıyoruz. Bir ada sahiline kurduğumuz üssü korurken, asker yetiştirip diğer adalara saldırıyoruz.
3
Plants vs. Zombies 2
Plants vs. Zombies'in ilk sürümünün başarı göstermesiyle birlikte yapımcılar daha iyi grafiklere sahip yeni oyunu telefona sürdüler. Yeni oyun dediğimize bakmayın; yıllardır telefonlarda olan PvZ 2'de evinizi zombi istilasına karşı korumaya çalışıyorsunuz. Çiçekleriniz askerleriniz oluyor.
4
Alto's Odyssey
Alto's Odyssey, dünyanın en iyi mobil oyunlarından biri olarak kabul ediliyor. Ufuk çizgisini arkanıza alıp çöl ortasında amansız bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Evinizden hayli uzakta, olağanüstü yerlerde gizli şehirleri görüyor, ganimet elde ediyorsunuz. Oynanışı hayli eğlenceli olan oyunu kesinlikle tavsiye ediyoruz.
5
Angry Birds 2
Pek çoğunuz için modası geçmiş bir oyun olabilir; ancak dünya genelinde halen azımsanmayacak bir kitle kızgın kuşlar serisini oynamaya devam ediyor. Telefonların ilk vurucu oyunu olan Angry Birds'ün grafikleri geliştirilmiş sürümü olan 2. sürümde kızgın kuşlarımızla sapandan başlayan yolculuğa çıkıyor ve hedefleri vuruyoruz.
6
Candy Crush Friends Saga
Şeker patlatma oyunu dendiğinde akla gelen ilk isim olan Candy Crush Friends Saga, ücretsiz olarak oynanabilen ve saatlerce telefon ekranına sizi hapsedecek bir oyun. Diğer oyunlarda olduğu gibi, oyun içi satım alımlarla varlığını sürdüren oyunda bir seviyeden sonra ilerlemek hayli güçleşiyor.
7
Fortnite
Fortnite, Epic Games tarafından tasarlanan bir çok oyunculu oyun. Dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri. Fortnite, piyasaya sürüldükten kısa süre sonra, PUBG'nin de başarısından etkilenerek, oyuna 'Battle Royale' adlı eğlenceli bir mod da eklendi. PUBG'ye göre daha ayrıntılı bir oyun olan Fortnite'ta sıkı bir takım çalışması şart!
8
Gardenscapes
Candy Crush'ın gösterdiği başarı sonrası türevi pek çok oyun ortaya çıktı. Onlardan biri olan Gardenscapes, seviye atladıkça malikanenizin bahçesine bir şey eklemenize veya bir şeyi onarmanıza izin veriyor.
9
Minecraft
Minecraft, birinci tekil şahıs kamera açısıyla oynanan bir oyun. Oyun her şeyden önce bir açık dünya oyunu. Yani özgürüz, tabii yapabilirsek, dünyadaki her yere gidebiliyoruz. Oyunda gördüğümüz her şeyi kırabiliyor ve toplayabiliyoruz ve topladığımız materyalleri istediğimiz yere yerleştirebiliyoruz. İşte bu özellik Minecraft’ın temelini oluşturuyor.
10
PUBG Mobile
Milyonlarca oyuncuyu uzun süredir ekran başına kilitlemeyi başaran PUBG, gördüğü ilgi karşısında telefonlara da PUBG Mobile olarak geldi. Oyun, bir adaya uçakla bırakılan 100 oyuncunun arasında birinci olmayı hedeflemekte. Oyuncular, takımlar halinde ya da bireysel olarak rakiplerini öldürerek hayatta kalmaya çalışıyor.