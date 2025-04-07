Telefonu böyle bırakmak yangın riski taşıyor! Gece boyunca...

-- Kalitesiz veya hasarlı şarj aletleri: Orijinal olmayan, düşük kaliteli veya sahte şarj cihazları, aşırı ısınmaya ve kısa devreye yol açabilir. Ucuz adaptörler ve kablolar genellikle düşük kaliteli bileşenler içerir ve güvenlik sertifikalarına sahip olmayabilir.

-- Pil aşınması ve batarya problemleri: Zamanla yıpranmış, şişmiş veya hasarlı bataryalar, aşırı ısınarak yangına sebep olabilir. Özellikle lityum iyon piller belirli bir sıcaklığa ulaştığında termal kaçak (thermal runaway) denilen bir tepkiye girerek alev alabilir.