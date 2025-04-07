Telefonu böyle bırakmak yangın riski taşıyor! Gece boyunca...

- Güvenilir priz ve kablo kullanımı: Telefonu duvar prizine doğrudan takarak şarj edin. Uzatma kablosu veya çoklu priz kullanıyorsanız yüksek kaliteli ve sigortalı ürünler seçin. Kırık, gevşek veya aşınmış prizler yangın tehlikesi yaratabilir. Kablo aşınmış veya yırtılmışsa hemen değiştirin.
- Batarya sağlığını kontrol edin: Telefon bataryasının şişmediğinden ve aşırı ısınmadığından emin olun. Eğer batarya şişmişse veya hızlı tükeniyorsa, yetkili servise başvurun. Bataryada delinme, sızıntı veya deformasyon varsa hemen kullanmayı bırakın.
- Şarj halindeyken telefonu fazla kullanmayın: Mümkünse şarj sırasında ağır uygulamalar çalıştırmayın. Çağrı yaparken veya oyun oynarken telefonun aşırı ısınmadığını kontrol edin. Şarj olurken telefonu yastık altına koymayın veya kapalı ortamda bırakmayın.