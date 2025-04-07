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Telefonu böyle bırakmak yangın riski taşıyor! Gece boyunca...

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#Telefon Ve Yangın Riski#Telefonu Nasıl Şarj Etmeli#Telefonu Şarjda Bırakmayın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 09:24

Telefonu gece boyunca şarjda bırakmanın yangın riski oluşturduğunu dile getiren uzmanlar, bu riskin birçok faktöre bağlı olduğunu ve özellikle düşük kaliteli veya hasarlı şarj aletleri, batarya problemleri ile uygun olmayan şarj ortamlarının önemli tehlike unsurları olduğunu söylüyor. 