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Hürriyet
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Teknoloji
Derleyen: Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 11 Temmuz 2020 - 00:10,

Telefonlarla ilgili çok önemli WiFi uyarısı

iPhone'larda uzun süredir bulunan bu özelliği hala kullanmıyorsanız dikkat! Hemen o ayarı açın! Çünkü...

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Az sonra öğreneceğiniz özellik sayesinde internet hızınıza 'altın' bir dokunuş yapacaksınız! Nasıl mı?

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Önce Ayarlar'a girin.

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Ardından Hücresel kısmını seçin.

4
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Gelen ekran bu şekilde... Ancak aradığımız özellik ekranın en altında. Aşağı doğru ekranı kaydırın!

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Şimdi karşınızda Wi-Fi Yardımı seçeneği gelecek. Bu ayar kapalı olmalı. Sebebi bakın ne?

6
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Bu özellik siz Wi-fi ile internete bağlandığınızda, eğer Wi-fi hızı yavaş ise, hücresel bağlantı yani 3G/4G üzerinden internet hızınızı artırıyor. Wi-fi ve 3G’nin aynı anda kullanılması internete erişim hızınızı artırıyor ancak daha fazla pil tüketmenize sebep oluyor. Dolayısıyla güç tasarrufuna ihtiyaç duyduğunuzda bu özelliği kapatmanızı öneriyoruz.

7
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Telefonunuzun şarjı çabuk mu tükeniyor? Önce telefonunuzu açın ve bugün bu ayarı hemen kapatın! Meğer telefonunuzu saniye saniye bakın ne tüketiyormuş?

8
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Kullanılan grafikler performans yükü demektir. iPhone’unuzda bazı grafik ve hareket özelliklerini devre dışı bırakarak bu yükü azaltıp bir ciddi anlamda performans artışı sağlayabilirsiniz.

9
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Ayarlar > Genel > Erişebilirlik yolunu izleyin.

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Yine Ayarlar > Genel > Erişebilirlik yolunda yer alan Hareketi Azalt seçeneğine dokunun ve Hareketi Azalt seçeneğini kapatın. Böylece batarya ömrünüz uzayacak! Ancak durun, daha bitmedi!

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Az sonra dünya genelinde çok az insanın bildiği gizli bir özelliği göreceksiniz! Ayarlar'ın içinde bakın ne gizliymiş?

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Önce Ayarlar altından Genel'e girin.

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Daha sonra Klavye'yi seçin.

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Ardından da Klavyeler bölümüne girin.

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Yeni Klavye Ekle... butonuna dokunun.

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Japonca'yı seçin.

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Daha sonra da Kana'yı...

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Bitti'e basın...

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Daha sonra da Whatsapp veya SMS ekranını açın ve Dünya simgesine dokunun.

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Yine aynı kısımda Japonca ifadeyi görene kadar basın.

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Daha sonra da Kana'yı seçtikten sonra tuşlamadan bu simgeyi seçin.

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İşte hepsi bu! Artık Japonca harflerden oluşan sıra dışı emojileriniz emrinize amade! Ama durun, daha bitmedi!

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Telefon kullanmanızı hızlandıracak bir önerimiz daha var. Az sonra yapacağınız ayar değişikliğiyle yeni iPhone'unuza bomba bir özellik ekleyeceksiniz!

Önce Menü'den Ayarlar/Genel'e girin.

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Erişilebilirlik'e dokunun.

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AssistiveTouch seçeneğini aktif edin...

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En Üst Menüyü Özelleştir seçeneğine tıklayın...

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6 olan rakamı 1 olana kadar düşürün.

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Özel simgesine basıp Ana Ekran seçeneğini seçin...

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Home botununun şeklini seçin ve Ana Ekran tuşu aktif olmadığında şeffaflık seviyesini % (yüzde) 30 olarak ayarlayın...

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Bu adımları uyguladıktan sonra iPhone X'inizde bir ana ekran tuşu belirecek ve bunu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

32
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İşte son hali böyle... Ama durun, daha bitmedi!

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