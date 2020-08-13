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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 14:37,

Telefonların ön kameraları ekranın içinde kaybolacak

Çin merkezli ZTE, ekran altında gizlenen kameralı ilk telefonu için düğmeye bastı. Şirket, bu teknolojiyi kullanırsa piyasada bunu yapmış olan ilk telefon markası olacak.

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Günümüzde akıllı telefonların ön kameraları iPhone'larda olduğu gibi düz çentik, damla çentik veya ekrana gömülü şekilde geliyor.

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Yani kamera ekranın tepe ortasında olabildiği gibi, sol üst köşesinde de yer alabiliyor.

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Ancak ekran bu kameralarca işgal edildiğinden burası 'kör' nokta olarak görülüyor ve kameranın olduğu bölüm ekranın bir parçası olmaktan çıkıyor.

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ZTE ise uzun süredir üzerinde çalıştığı bir tasarımı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

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Ekrana gerçek manada gömülü olarak gelmesi beklenen bu kamera, ekranla bütünleşik bir yapıda görünüyor.

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Ekran altı kamera teknolojisi olarak da nitelendirilen bu tasarım anlayışını henüz cihazlarında uygulamayı başaran bir üretici bulunmuyor.

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Bu nedenle ZTE'nin bu çalışması, sektörün geleceği açısından da büyük bir önem taşıyor.

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Bu kapsamda ZTE A20 5G, bu özelliği taşıyan ilk akıllı telefon olabilir.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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