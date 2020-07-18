MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTelefonlarda kullandığınız emojiler değişiyor! Bakın neler geliyor?
GeriTeknoloji Telefonlarda kullandığınız emojiler değişiyor! Bakın neler geliyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 18 Temmuz 2020 - 07:45,

Telefonlarda kullandığınız emojiler değişiyor! Bakın neler geliyor?

Bugünden itibaren yeni emojiler hayatımıza giriyor. Ancak bu kez gerçekten de emojiler pek çok insana dokunmayı başaracak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Emojiler değişiyor... Kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlanan yüzlerce emoji ilk kez ortaya çıktı. Bakın telefonunuzda artık hangi emojileri kullanacaksınız?

2
Abone Olgoogle-news

Matruşka

3
Abone Olgoogle-news

Ninja

4
Abone Olgoogle-news

Dodo kuşu... Senin gibi insanların sayısı azaldı mesajı vermek istediğinizde soyu tükenmekte olan bu kuş türünün emojisini kullanabilirsiniz.

5
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs salgını nedeniyle maskeli memojiler böyle görünüyor...

6
Abone Olgoogle-news

Telefonlara gece modu geldiğinden dolayı emojiler de gece moduna uyumlu hale getiriliyor.

7
Abone Olgoogle-news

İşte böyle...

8
Abone Olgoogle-news

Göz yaşı emojilerine bir yenisi daha ekleniyor; bu kez mutluluk göz yaşlarını böyle ifade edeceğiz...

9
Abone Olgoogle-news

'Olmuş' anlamına gelen bu işaret de emojilerin arasında yerini alıyor...

10
Abone Olgoogle-news

Biberonu ağzında bebeğiyle bir anne emojisi

11
Abone Olgoogle-news

Elbette bu emojinin erkekler için olanı da var!

12
Abone Olgoogle-news

Kalp ve akciğer emojileri

13
Abone Olgoogle-news

Kara kedi ve saksıda çiçek emojisi...

14
Abone Olgoogle-news

Kullandığımız emojilerin arasında kutup ayısı da olacak!

15
Abone Olgoogle-news

Ve soyları tükenen mamut emojisi...

16
Abone Olgoogle-news

Solucan, taş ve tahta parçası emojisi...

17
Abone Olgoogle-news

Mezar taşı emojisi...

18
Abone Olgoogle-news
19
Abone Olgoogle-news

Uykusu gelmiş emoji

20
Abone Olgoogle-news

Rehber köpek

21
Abone Olgoogle-news

Tekerlekli sandalye kullanan insanlar

22
Abone Olgoogle-news

Protez kol ve protez bacak

23
Abone Olgoogle-news

İşitme güçlüğü çekenler

24
Abone Olgoogle-news

Görme engelli

25
Abone Olgoogle-news

Ayrıca yeni hayvan türleri ve araçlar da emoji olarak geliyor...

26
Abone Olgoogle-news

Flamingo

27
Abone Olgoogle-news
28
Abone Olgoogle-news
29
Abone Olgoogle-news
30
Abone Olgoogle-news
31
Abone Olgoogle-news
32
Abone Olgoogle-news
33
Abone Olgoogle-news
34
Abone Olgoogle-news
35
Abone Olgoogle-news
36
Abone Olgoogle-news
37
Abone Olgoogle-news
38
Abone Olgoogle-news
39
Abone Olgoogle-news
40
Abone Olgoogle-news
41
Abone Olgoogle-news
42
Abone Olgoogle-news
43
Abone Olgoogle-news
44
Abone Olgoogle-news
45
Abone Olgoogle-news
46
Abone Olgoogle-news
47
Abone Olgoogle-news
48
Abone Olgoogle-news
49
Abone Olgoogle-news
50
Abone Olgoogle-news
51
Abone Olgoogle-news
52
Abone Olgoogle-news
53
Abone Olgoogle-news
54
Abone Olgoogle-news
55
Abone Olgoogle-news
56
Abone Olgoogle-news
57
Abone Olgoogle-news
58
Abone Olgoogle-news
59
Abone Olgoogle-news
60
Abone Olgoogle-news
61
Abone Olgoogle-news
62
Abone Olgoogle-news
63
Abone Olgoogle-news
64
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi