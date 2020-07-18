Teknoloji hurriyet.com.tr / ÖZEL Haber Giriş: 18 Temmuz 2020 - 07:45 , 18 Temmuz 2020 - 07:54

Telefonlarda kullandığınız emojiler değişiyor! Bakın neler geliyor?

Bugünden itibaren yeni emojiler hayatımıza giriyor. Ancak bu kez gerçekten de emojiler pek çok insana dokunmayı başaracak.