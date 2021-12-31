MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTelefondan Milli Piyango bileti nasıl sorgulanır? Telefondan Milli Piyango bilet sorgulama hakkında bilgiler
GeriGündem Telefondan Milli Piyango bileti nasıl sorgulanır? Telefondan Milli Piyango bilet sorgulama hakkında bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 31 Aralık 2021 - 14:34 | 

Telefondan Milli Piyango bileti nasıl sorgulanır? Telefondan Milli Piyango bilet sorgulama hakkında bilgiler

Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon TL olarak belirlendi. Noter huzurunda gerçekleşecek çekiliş ardından vatandaşlar, online veya mobil uygulamadan bilet sorgulama yapabilecekler. Peki, telefondan Milli Piyango bileti nasıl sorgulanır? İşte telefondan Milli Piyango bilet sorgulama hakkında bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Milli Piyango çekilişi öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de telefonla bilet sorgulama oldu. Çekilişler saat 17:00’da başlayacak. Milli Piyango büyük ikramiye amorti kazanan numaralar için ise çekiliş saat 23:00’da gerçekleşecek.
2
Milli Piyango resmi internet sitesi olan Millipiyangoonline.com üzerinden bilet sorgulama yaparak aldıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilecek. Milli Piyango bileti sorgulama işlemi hem telefon mobil uygulamasından hem de masaüstü cihazlardan gerçekleşebilecek.
3Milli Piyango mobil nasıl kurulur

Milli Piyango mobil nasıl kurulur?

Milli Piyango uygulamasını Apple Store üzerinden indirebilirsiniz. Android uygulamayı ise web sitemizde yer alan APK dosyasını indirerek cihazınıza kurabilirsiniz.
4Milli Piyango Online hesabı nasıl oluşturulur

Milli Piyango Online hesabı nasıl oluşturulur?

Üye Ol sayfasında yer alan formu doldurarak yeni hesap oluşturabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş her T.C. vatandaşı Milli Piyango Online üyesi olabilir. Milli Piyango Online hesap bilgileriniz üyelik kaydınız tamamlandığında belirttiğiniz e-posta adresinize gönderilecektir.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi