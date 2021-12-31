Telefondan Milli Piyango bileti nasıl sorgulanır? Telefondan Milli Piyango bilet sorgulama hakkında bilgiler

Milli Piyango çekilişi öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de telefonla bilet sorgulama oldu. Çekilişler saat 17:00’da başlayacak. Milli Piyango büyük ikramiye amorti kazanan numaralar için ise çekiliş saat 23:00’da gerçekleşecek.