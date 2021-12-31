Telefondan Milli Piyango bileti nasıl sorgulanır? Telefondan Milli Piyango bilet sorgulama hakkında bilgiler
Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon TL olarak belirlendi. Noter huzurunda gerçekleşecek çekiliş ardından vatandaşlar, online veya mobil uygulamadan bilet sorgulama yapabilecekler. Peki, telefondan Milli Piyango bileti nasıl sorgulanır? İşte telefondan Milli Piyango bilet sorgulama hakkında bilgiler
Milli Piyango çekilişi öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de telefonla bilet sorgulama oldu. Çekilişler saat 17:00’da başlayacak. Milli Piyango büyük ikramiye amorti kazanan numaralar için ise çekiliş saat 23:00’da gerçekleşecek.
Milli Piyango mobil nasıl kurulur?
Milli Piyango uygulamasını Apple Store üzerinden indirebilirsiniz. Android uygulamayı ise web sitemizde yer alan APK dosyasını indirerek cihazınıza kurabilirsiniz.
Milli Piyango Online hesabı nasıl oluşturulur?
Üye Ol sayfasında yer alan formu doldurarak yeni hesap oluşturabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş her T.C. vatandaşı Milli Piyango Online üyesi olabilir. Milli Piyango Online hesap bilgileriniz üyelik kaydınız tamamlandığında belirttiğiniz e-posta adresinize gönderilecektir.