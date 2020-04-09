Telefon uygulamasıyla corona virüsü vaka takibi: Pandemi İzolasyon Takip Projesi (İTP) nedir, nasıl kullanılacak?

İTP uygulamasıyla karantina altındaki kişilerin ve bölgelerin hareketliliği gözlemlenebilecek, salgının yayılmasını önleyici analizler yapılabilecek.

Proje kapsamında elde edilen veriler, salgınla mücadele dışında hiçbir amaçla kullanılmayacak ve salgın riski sona erdiği tarihte imha edilecek. Verilerin başka bir hiçbir amaçla kullanılamaması devlet güvencesinde olacak ve sistemin güvenliği sıkı bir şekilde kontrol edilecek.

Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek.