Telefon uygulamasıyla corona virüsü vaka takibi: Pandemi İzolasyon Takip Projesi (İTP) nedir, nasıl kullanılacak?
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Pandemi İzolasyon Takip Projesi (İTP) oluşturuldu. İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Sağlık Bakanlığınca geliştirilen Pandemi İzolasyon Takip Projesi'ne (İTP) ilişkin bilgiler paylaşıldı. Peki, Pandemi İzolasyon Takip Projesi (İTP) nedir?
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İlk kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı Pandemi İzolasyon Takip Projesi’nin (İTP) detayları belli oldu. 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' (İTP) adı verilen uygulama Corona virüsü salgının zayıflatılması ve hastaların izolasyonunun denetiminde kullanılacak. Peki, Pandemi İzolasyon Takip Projesi (İTP) nedir, özellikleri neler? İTP nasıl kullanılacak?
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İTP NEDİR?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla İTP’nin ayrıntılarına yer verildi. İzolasyona riayet etmeyenlerin uyarılacağına dikkat çekilen açıklamaya göre, proje ile Kovid-19 riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse telefonlarına uyarı mesajı gelecek.
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Ayrıca otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek. Uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu ilgili emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak.
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İTP uygulamasıyla karantina altındaki kişilerin ve bölgelerin hareketliliği gözlemlenebilecek, salgının yayılmasını önleyici analizler yapılabilecek. Proje kapsamında elde edilen veriler, salgınla mücadele dışında hiçbir amaçla kullanılmayacak ve salgın riski sona erdiği tarihte imha edilecek. Verilerin başka bir hiçbir amaçla kullanılamaması devlet güvencesinde olacak ve sistemin güvenliği sıkı bir şekilde kontrol edilecek. Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında ayrıca "Amaç, kamu sağlığının korunması Pandemi İzolasyon Takip Projesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa kesinlikle aykırılık teşkil etmiyor" ifadesi yer aldı.