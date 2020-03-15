Telefon sahiplerine koronavirüs uyarısı: Sakın bunu yapmayın!

Sadece su ve sabun kullanmak bile telefonunuzdan bakteri ve virüsleri etkili bir şekilde temizleyebilir. Ve bunu da küçük bir cihaz ile test edebiliriz. Cihaz, telefonunuzdaki bağış ışık birimi (RLU) değerlerini gösteriyor. Böylece, telefonunuzdaki mikropları ölçüyor.