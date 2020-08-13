Telefon kamerasını matematik sorusuna tutunca yanıtlarını göreceksiniz

Korkulu matematik problemlerini artık telefon kameraları çözecek. Siz telefonun kamerasıyla matematik problemini ekrana getirdiğinizde yanıtını da göreceksiniz! Peki ama nasıl?
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Google Lens, uzun zamandır kullanıcıların hizmetinde olan bir uygulama ve telefon kameraları kullanılarak örneğin dil çevirisi yapabiliyor.
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Siz İngilizce olan bir tabelaya kamerayı tuttuğunuzda o yazıyı Türkçe görebiliyorsunuz. Google ise şimdi gözünü Matematik problemlerine dikti.
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Google’ın geçen yıl satın aldığı Socratic firmasının teknolojisi, Google Lens'e geliyor.
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Matematik sorusunu çözmek ise gayet basit: Özellik aktif hale geldiğinde çalışma kağıdı üzerindeki herhangi bir problemin fotoğrafını çekmek, Lens’in bir eşitliği belirtmesini sağlayacak ve buna dokunarak çözüme sahip olabileceksiniz.
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Ancak Google, matematik sorusunun yanıtını detaylıca ekrana getirecek. Sadece sonuç rakamı görünmeyecek.
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Çözümler herkesin işine yarayacak şekilde adım adım anlaşılır şekilde ekrana getirilecek.
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Socratic uygulaması halihazırda hem AppStore hem de Google PlayStore'dan indirilebilir durumda.
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Google Lens'in ilerleyen haftalarda bu özelliği kazanması bekleniyor. Bu sayede kamera ve Google Asistan ile entegre çalışan Lens, matematik problemlerini tarayıp çözebilecek.