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Telefon kameralarına şaşırtan özellik
Xiaomi telefonlara yeni bir özellik daha geliyor. Artık fotoğraf çekmek dışında kameralar bakın ne işe yarayacak?
Bu sayede atış hızı ölçümlerini yapmak için özel sensörlü bir telefona ihtiyacınız olmayacak. Xiaomi kamerası kalp hızını bu şekilde ölçebilecek.
Özellikle Wi-Fi tarafında yaşanan çeşitli problemler (kopma sorunu gibi), çeşitli uygulamalarda yaşanan “Durduruldu” hatası ve bazı oyun ve uygulamalarda oluşan yavaşlamalar sıkıntı yarattı.
Honor 20 Pro
Ekranı: 6.26 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
İşlemci: Kirin 980 (7 nm)
Bataryası: 4000 mAh
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