Telefon ellerinden düşmedi: Futbolcu Emre ile aşk yaşamıştı

WEINSTEIN SKANDALININ KİLİT İSİMLERİNDEN Ambra Gutierrez, yapımcı Harvey Weinstein'ın taciz skandalını ilk ortaya çıkaran isimlerden biri de olmuştu. Gutierrez, Weinstein'in hem sözlü hem de fiziksel olarak kendisini taciz ettiğini ileri sürmüştü.