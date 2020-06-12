Telefon ellerinden düşmedi: Futbolcu Emre ile aşk yaşamıştı
Juventus takımında oynadığı dönemde Emre Can ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen İtalyan model Ambra Gutierrez, arkadaşlarıyla birlikte Miami'de plajda görüntülendi.
Backgrid USA
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KEYFİ YERİNDE
Filipin asıllı 28 yaşındaki Gutierrez'in yanında bir grup arkadaşı vardı. Mor bir bikini giyen Ambra Gutierrez'in neşeli tavırları dikkat çekti.
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CEP TELEFONU HEP ELİNDE
Hem Gutierrez hem de arkadaşı duş alırken bile cep telefonlarını ellerinden bırakmadı.
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İTALYAN BASININDAN AŞK İDDİASI
Ambra Gutierrez, geçen yılın son aylarında, Juventus takımının kadrosunda oynayan futbolcu Emre Can ile yakınlaşmasıyla gündeme gelmişti. İtalyan basını ikilinin aşk yaşadığını belirtmişti.
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WEINSTEIN SKANDALININ KİLİT İSİMLERİNDEN
Ambra Gutierrez, yapımcı Harvey Weinstein'ın taciz skandalını ilk ortaya çıkaran isimlerden biri de olmuştu. Gutierrez, Weinstein'in hem sözlü hem de fiziksel olarak kendisini taciz ettiğini ileri sürmüştü.
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ÜNLÜ MARKALARIN TANITIM YÜZÜ
İtalya güzellik yarışmasına da katılan Ambra Gutierrez, yaşamını İtalya'da sürdürüyor ve ünlü markaların tanıtım yüzü olarak görev yapıyor.