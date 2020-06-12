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Hürriyet
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Haber Giriş: 12 Haziran 2020 - 09:45,

Telefon ellerinden düşmedi: Futbolcu Emre ile aşk yaşamıştı

Juventus takımında oynadığı dönemde Emre Can ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen İtalyan model Ambra Gutierrez, arkadaşlarıyla birlikte Miami'de plajda görüntülendi.

Backgrid USA

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1KEYFİ YERİNDE
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KEYFİ YERİNDE

Filipin asıllı 28 yaşındaki Gutierrez'in yanında bir grup arkadaşı vardı. Mor bir bikini giyen Ambra Gutierrez'in neşeli tavırları dikkat çekti.

2CEP TELEFONU HEP ELİNDE
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CEP TELEFONU HEP ELİNDE

Hem Gutierrez hem de arkadaşı duş alırken bile cep telefonlarını ellerinden bırakmadı.

3İTALYAN BASININDAN AŞK İDDİASI
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İTALYAN BASININDAN AŞK İDDİASI

Ambra Gutierrez, geçen yılın son aylarında, Juventus takımının kadrosunda oynayan futbolcu Emre Can ile yakınlaşmasıyla gündeme gelmişti. İtalyan basını ikilinin aşk yaşadığını belirtmişti.

4WEINSTEIN SKANDALININ KİLİT İSİMLERİNDEN
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WEINSTEIN SKANDALININ KİLİT İSİMLERİNDEN

Ambra Gutierrez, yapımcı Harvey Weinstein'ın taciz skandalını ilk ortaya çıkaran isimlerden biri de olmuştu. Gutierrez, Weinstein'in hem sözlü hem de fiziksel olarak kendisini taciz ettiğini ileri sürmüştü. 

5ÜNLÜ MARKALARIN TANITIM YÜZÜ
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ÜNLÜ MARKALARIN TANITIM YÜZÜ

İtalya güzellik yarışmasına da katılan Ambra Gutierrez, yaşamını İtalya'da sürdürüyor ve ünlü markaların tanıtım yüzü olarak görev yapıyor.

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