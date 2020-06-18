Telafi eğitimi zorunlu olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'dan 'telafi eğitimi' açıklaması

BAKAN SELÇUK’TAN AÇIKLAMA Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimleri zorunlu değil.” Diye konuştu.



O kadar düzenli çalışan çocuklar var ki anlatamam. O kadar takipçi öğretmenler var ki. Burada ilk kez söyleyeyim. Bir öğretmenimiz bulunduğu yerde internet çekmeyince, o kasabada internet arıyor bulamıyor. Sonra karakolu buluyor. Gidiyor karakola, gidiyor canlı dersini yapıyor. Oradaki amirlerimiz, polislerimiz yer hazırlıyorlar. Karakolda canlı ders yapıyor. Bizde belli ismi. Bunu niye örnek veriyorum? Öğretmenlerimiz çok büyük bir kısmı canhıraş sahip çıktılar çocuklarımız geride kalmasın diye.



Öğretmenlerimizin çok büyük bir kısmı bu işe sahip çıktılar. Eksikler vardır, bazı öğretmenlerimiz yetişememiştir. Çoğunluk ne yaptı ona bakalım. Bu dönem adaptasyon dönemi. Zor bir dönem. Yüzbinlerce öğretmenin eğitim talep konusu değişti. Siber güvenlik falan...