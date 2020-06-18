Telafi eğitimi zorunlu olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'dan 'telafi eğitimi' açıklaması
Ağustos ayında başlayacak olan telafi eğitimin zorunlu tutulup tutulmadığı hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak konusuydu. Uzaktan eğitim sürecini değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimiyle ilgili soruları yanıtladı. Peki, telafi eğitimi zorunlu olacak mı?
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Tarihi geçtiğimiz günlerde açıklanan telafi eğitimiyle ilgili pek çok konu merak ediliyordu. Bunlardan biri de telafi eğitiminin zorunluluk durumuyla ilgiliydi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimlerinin zorunlu olmadığını bildirdi.
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BAKAN SELÇUK’TAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “31 Ağustos'ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimleri zorunlu değil.” Diye konuştu.
O kadar düzenli çalışan çocuklar var ki anlatamam. O kadar takipçi öğretmenler var ki. Burada ilk kez söyleyeyim. Bir öğretmenimiz bulunduğu yerde internet çekmeyince, o kasabada internet arıyor bulamıyor. Sonra karakolu buluyor. Gidiyor karakola, gidiyor canlı dersini yapıyor. Oradaki amirlerimiz, polislerimiz yer hazırlıyorlar. Karakolda canlı ders yapıyor. Bizde belli ismi. Bunu niye örnek veriyorum? Öğretmenlerimiz çok büyük bir kısmı canhıraş sahip çıktılar çocuklarımız geride kalmasın diye.
Öğretmenlerimizin çok büyük bir kısmı bu işe sahip çıktılar. Eksikler vardır, bazı öğretmenlerimiz yetişememiştir. Çoğunluk ne yaptı ona bakalım. Bu dönem adaptasyon dönemi. Zor bir dönem. Yüzbinlerce öğretmenin eğitim talep konusu değişti. Siber güvenlik falan...
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Resmi eğitim kurumlarında yüz yüze telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını ve üç hafta süreceğini bildirdi.
MEB'den yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak.
Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.