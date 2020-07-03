MEB'in resmi ve özel okullarda telafi eğitimi yapacağı tarih öncesi araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca öğrenci şimdi ise telafi eğitiminin zorunlu olup olmadığını sorguluyor. Peki, telafi eğitimi zorunlu mu? MEB telafi eğitimi ne zaman başlayacak?
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'Telafi eğitimi zorunlu mu?' sorusu 2019-2020 eğitim yılını tamamlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Yaz tatiline başlayan öğrenciler, telafi eğitiminin ne zaman başlayacağını ve zorunluluk durumu hakkında sorgulamalarına hız verdi. İşte, telafi eğitimi hakkında merak edilenler...
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OKULLAR AÇILIYOR
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yeni eğitim öğretim yılına ilişkin takvim illere gönderildi. Buna göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım'da yapılacak. Birinci dönem 22 Ocak Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak Cuma günü başlayacak 5 Şubat Cuma sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan'da olacak. Eğitim öğretim yılı ise 18 Haziran Cuma günü sona erecek.
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TELAFİ EĞİTİMİ
Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Eğitim öğretim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için veriye dayalı kararlar aldıklarını ve eğitimi sekteye uğratmayacak alternatif durumlar üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Mete, şunları kaydetti:
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"Ders zilimiz, 31 Ağustos'ta çalacak. Birinci dönemin ilk üç haftasında ağırlıklı ve devamında yıl boyunca destekleme ve yetiştirme kurslarımızda olmak üzere telafi eğitimi yapacağız. Telafi, tamamlama ve uyum eğitimi, okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk üç haftasında gerçekleştirilecek. Bizim için en önemli ve ciddiyetle ele alınması gereken konulardan biri 'telafi eğitiminin' ne şekilde yapılacağıdır. Bu konuda farklı senaryolar üzerinde çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada; yaptığımız araştırmalar, il müdürleriyle yapılan değerlendirmeler ve bilim kurulunun önerileri doğrultusunda, değişen koşullar dikkate alınarak alternatiflerimizi hayata geçiriyoruz. Bu nedenle Bakanlık olarak, şartların uygun olması, yine Bilim Kurulunun görüşleri dikkate alınarak, 2020-2021 ders yılının 31 Ağustos tarihinde başlamasını, birinci dönemin ilk üç haftasında Bakanlığımızca hazırlanan eksik konu ve kazanım tablosu çerçevesinde, okullarımızda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ait işlenemeyen derslerin eksik konu kazanımlarının giderilmesini, yine bu çalışmaların yıl boyunca ve yapacağımız düzenlemelerle destekleme yetiştirme ve kurslarımızda sürdürülmesini planladık. Süreçte, okullarımızın her tür ve kademedeki haftalık ders çizelgeleri, öğrenim şekilleri, ders saatleri, süreleri, iş takvimi, ara tatilleri ile kazanım matrisleri dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek istisnai durumlara da hazırlıklıyız."