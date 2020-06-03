Telafi eğitimi nedir, nasıl olacak? Telafi eğitiminin detayları belli oldu
Telafi eğitiminin detayları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, resmî eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek. Peki, telafi eğitimi nedir? Telafi eğitimi nasıl yapılacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı, telafi eğitimiyle ilgili açıklamada bulundu. Uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük bir titizlik içerisinde sürdürüldüğüne dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimlerle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz.” dedi.
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TELAFİ EĞİTİMİ NEDİR?
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen TBMM Genel Kurulu'nda koronavirüs nedeniyle eğitimlerin telafisine ilişkin düzenleme ile kabul edildi. Telafi eğitimi, bütün bir dönemin eğitimi değil, kısmi ve hızlandırılmış bir eğitim süreci oluyor.
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2 ay okullar açık olacak yorumu doğru değil
TBMM'de kabul edilerek yasalaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kanunun tedbir amaçlı bir çalışma olduğunu ifade etti. Türkiye'de deprem, sel ya da virüs gibi belirli konularla mücbir sebeplerle karşılaşıldığında bunun tedbirinin alınıp mevzuatın uyumlulaştırılması gerektiğine işaret eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Bu, sadece tedbir amaçlı olup yazın 2 ay ya da 3 ay boyunca telafi eğitim yapılacağı, ders yapılacağı anlamını asla taşımıyor. Bunu fazla zorlamamak lazım. Biz televizyonla eğitim yapıyoruz ve çocuklarımızın okuldan soğumasını engelliyoruz. EBA'da da çalışmalar yapıyoruz, bazı eksikliklerimizi de bu şekilde gideriyoruz. Üçüncü aşamada da telafi eğitim yapacağız. Diyelim ki bizim 2 ay boyunca okullarımız tatil oldu. Biz okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitim yapmayız. Telafi eğitimi tamamlayıcı bir eğitimdir, televizyonla beraber EBA ile beraber yapmaya çalıştığımız hızlandırıcı bir çalışmadır. O yüzden de 'Yazın 2 ay boyunca okullar açık olacak, eğitim olacak.' yorumu kesinlikle doğru değil."