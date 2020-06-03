Telafi eğitimi nedir, nasıl olacak? Telafi eğitiminin detayları belli oldu

"Bu, sadece tedbir amaçlı olup yazın 2 ay ya da 3 ay boyunca telafi eğitim yapılacağı, ders yapılacağı anlamını asla taşımıyor. Bunu fazla zorlamamak lazım. Biz televizyonla eğitim yapıyoruz ve çocuklarımızın okuldan soğumasını engelliyoruz. EBA'da da çalışmalar yapıyoruz, bazı eksikliklerimizi de bu şekilde gideriyoruz. Üçüncü aşamada da telafi eğitim yapacağız. Diyelim ki bizim 2 ay boyunca okullarımız tatil oldu. Biz okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitim yapmayız. Telafi eğitimi tamamlayıcı bir eğitimdir, televizyonla beraber EBA ile beraber yapmaya çalıştığımız hızlandırıcı bir çalışmadır. O yüzden de 'Yazın 2 ay boyunca okullar açık olacak, eğitim olacak.' yorumu kesinlikle doğru değil."