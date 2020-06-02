Mart ayından bu yana eğitimlerine uzaktan şekilde devam eden milyonlarca öğrenci, uzaktan eğitimin biteceği haziran ayına odaklanırken bir yandan da telafi eğitimi hakkında araştırmalarına hız verdi. Bu yaz telafi eğitimi olup olmayacağı merak edilirken, beklenen açıklama MEB'ten geldi. Peki, telafi eğitimi ne zaman yapılacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, telafi eğitimleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bu gelişmenin ardından milyonlarca öğrencinin konuya dair araştırmaları hız kazandı. İşte, 'Telafi eğitimi ne zaman yapılacak?' sorusunun yanıtı...
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, özel okulların 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edeceğini, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını duyurdu.
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Yıldız, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda 16 Mart - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında eğitime ara verilen, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel okullarda, eğitimlere uzaktan eğitim yoluyla devam edildiği anımsattı.
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Resmi okullar tarafından EBA ve EBA TV üzerinden uzaktan eğitim yapıldığı sırada özel okulların da eş zamanlı olarak kendi imkan ve öğretmenleriyle uzaktan eğitim verdiğinin altını çizen Yıldız, şu bilgileri paylaştı:
"Özel okullar, verdiği uzaktan eğitimden öğrencilerinin ne kadar faydalandıklarının ölçümünü yaparak konu tekrarı veya yüz yüze eğitim alınmasına ihtiyaç duyulan alanlarda telafi eğitimi yapabilecek. Özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ise 2019-2020 öğretim yılının bitim tarihine kadar eğitimlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edecek. Yüz yüze telafi eğitim, özel okullarda 15 Ağustos 2020'den sonra başlayacak olup Ağustos ve Eylül aylarında toplam süresi en az üç hafta olacak şekilde düzenlenecek. Telafi eğitimi yapacak özel okullar eğitimin zamanı ve süresini il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirecek ve eğitime başlamadan ve eğitim süresince okullarında tedbirleri alacak."