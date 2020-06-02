Telafi eğitimi ne zaman yapılacak?

Resmi okullar tarafından EBA ve EBA TV üzerinden uzaktan eğitim yapıldığı sırada özel okulların da eş zamanlı olarak kendi imkan ve öğretmenleriyle uzaktan eğitim verdiğinin altını çizen Yıldız, şu bilgileri paylaştı:



"Özel okullar, verdiği uzaktan eğitimden öğrencilerinin ne kadar faydalandıklarının ölçümünü yaparak konu tekrarı veya yüz yüze eğitim alınmasına ihtiyaç duyulan alanlarda telafi eğitimi yapabilecek. Özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ise 2019-2020 öğretim yılının bitim tarihine kadar eğitimlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edecek. Yüz yüze telafi eğitim, özel okullarda 15 Ağustos 2020'den sonra başlayacak olup Ağustos ve Eylül aylarında toplam süresi en az üç hafta olacak şekilde düzenlenecek. Telafi eğitimi yapacak özel okullar eğitimin zamanı ve süresini il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirecek ve eğitime başlamadan ve eğitim süresince okullarında tedbirleri alacak."