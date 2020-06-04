Telafi eğitimi ne zaman kimlere hangi sınıflara verilecek?

ÖZEL OKULLARDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? Özel öğretim kurumlarının 15 Ağustos 2020 tarihi itibari ile belirledikleri bir tarihte ve en az üç hafta olacak şekilde, telafi, tamamlama ve uyum eğitimi yapabilecekleri yönündeki açıklamamızı 81 İl Valiliğine gönderilen yazıyla dün kamuoyu ile paylaşmıştık.



Uygulamanın ayrıntıları şu şekildedir;



1. 15 Ağustos 2020 olarak belirtilen tarih özel okulların yüz yüze telafi eğitimine başlayabilecekleri en erken tarih olarak belirlenmiştir. Bu takvim doğrultusunda her bir özel öğretim kurumu, öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak"en az üç hafta" olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendisi belirleyecektir.