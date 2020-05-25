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Haber Giriş: 25 Mayıs 2020 - 21:27,

Telafi eğitimi ne zaman kaç hafta olacak? Okullar ne zaman açılacak 2020? Milli Eğitim Bakanı duyurdu

Okullar ne zaman açılacak? sorusu 2019 2020 eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyılında uzaktan eğitim sistemi devam ederken, veli ve öğrencilerin araştırdığı konulardan oldu. Toplum sağlığı ve öğrencilerin risk durumu göz önüne alınarak okulların açılacağı tarih Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısında açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında yaptığı son dakika açıklamada yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı söyleyerek telafi eğitim hakkında bilgiler verdi. Peki, telafi eğitimi ne zaman kaç hafta olacak? Okullar ne zaman açılacak 2020? İşte, ayrıntılar.

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Milyonlarca öğrenci ve velinin yakından ilgilendiği okullar açılacak mı? sorusunun yanıtı netleşti. Uzaktan eğitimin devam ettiği eğitim öğretim sürecinde uzaktan eğitimin biteceği tarih Milli Eğitim Bakanlığı'nda duyuruldu. Haziran ayına kadar sürecek olan uzaktan eğitim sonrasında öğrenciler verilen aranın ardından, yüz yüze eğitime geçiş yapacak. Peki, uzaktan eğitim ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi ne zaman? İşte, o konular hakkında bilgiler...

2OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mayıs Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan okullarla ilgili şu açıklamaları yaptı;

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"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan, uzaktan eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüz yüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. 23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız." ifadesine yer verdi.

5TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN KAÇ GÜN
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TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN KAÇ GÜN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek'ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler" dedi.

6UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK
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UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim sürecinin, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

Bakanlıktan, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklama yapıldı.

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Açıklamada, "Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir." ifadesi kullanıldı

Bakanlığın açıklamasında, sürecin devamına ilişkin tüm detayların ayrıca paylaşılacağı aktarıldı.

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