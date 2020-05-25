Telafi eğitimi ne zaman kaç hafta olacak? Okullar ne zaman açılacak 2020? Milli Eğitim Bakanı duyurdu

Milyonlarca öğrenci ve velinin yakından ilgilendiği okullar açılacak mı? sorusunun yanıtı netleşti. Uzaktan eğitimin devam ettiği eğitim öğretim sürecinde uzaktan eğitimin biteceği tarih Milli Eğitim Bakanlığı'nda duyuruldu. Haziran ayına kadar sürecek olan uzaktan eğitim sonrasında öğrenciler verilen aranın ardından, yüz yüze eğitime geçiş yapacak. Peki, uzaktan eğitim ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi ne zaman? İşte, o konular hakkında bilgiler...