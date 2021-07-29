Telafi eğitimi ne zaman bitecek? MEB "Telafide Ben de Varım" programının bitiş tarihi belli oldu!
Telafi eğitiminin ne zaman biteceği, ağustos ayının gelmesiyle gündemde yer almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapılan başvuruların ardından 5 Temmuz tarihinde başlayan telafi eğitimi ülke genelinde eğitim kurumlarında il milli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleşmeye başladı. Bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinlikler devam ederken veli ve öğrencilerin gözü telafi eğitiminin bitiş tarihine çevrildi. Peki, telafi eğitim ne zaman bitecek? İşte, "Telafide Ben de Varım" programının bitiş tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Telafi eğitimi ne zaman bitecek, sorusunun yanıtı binlerce öğrenci ve veli tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini gerçekleştirirken, yeni eğitim öğretim döneminin eylül ayında başlayacağı bildirildi. MEB programına göre telafi eğitimi 31 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek. Okullar ise 6 Eylül tarihinde açılacak.
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TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından, 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı 5 Temmuz-31 Ağustos'ta yapılacak.
Öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık ile İçişleri bakanlıkları ve belediyelere bağlı tesis ile merkezlerden yararlanabilecek.
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Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.
Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren programda eğitim faaliyetleri "fiziksel", "sosyal duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak.
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BAKAN SELÇUK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili her türlü görevi yerine getirdiklerini söyledi.
Okulların açılması hazırlıklarına değinen Bakan Selçuk, "Eylül başından itibaren de hepimiz okullarımızda olmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımızın temel noktası temizlik ve hijyenle ilgili. Türk Standartları Enstitüsü ile hazırlamış olduğumuz kontrol kılavuzunun yenilenmiş haliyle beraber her türlü tedbirin alınması noktasında iş ve işlemlerimiz sürüyor." diye konuştu.
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Selçuk, bir gazetecinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı olası vaka artışlarının okulların açılmasını erteleyip ertelemeyeceğini sorması üzerine, şunları kaydetti:
"Bizim şu andaki bakış açımız, tamamen okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biraz önce ifade ettiğim gibi toplumumuzdan beklentimiz de her bir ferdimizden beklentimiz buna destek olmak yönündedir. Biz şu anda 'acaba vesaire...' bu konularla ilgili bir değerlendirme yapmıyoruz. Sadece odak noktamız okulların açılması."