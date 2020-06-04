Telafi eğitimi ne zaman başlayacak ve hangi sınıflara verilecek? MEB duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan telafi eğitimi için merakla beklenen süreç açıklandı. 19 Haziran günü tamamlanacak olan uzaktan eğitimin ardından yaz tatiline resmen başlayacak olan öğrenciler, ağustos ayında ise telafi eğitimi ile yüz yüze eğitim dönemine merhaba diyecek. MEB'den yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak.



Yüz yüze telafi eğitimi için kolları sıvayan Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili ilk detayları paylaştı. Ağustos ayında başlayacak olan telafi eğitimlerinin yıl içerisinde de süreceğini ifade eden bakanlık, konuyla ilgili bazı detayları paylaştı.



Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.