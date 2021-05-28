Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Telafi eğitimi zorunlu mu olacak? İşte MEB'den gelen son bilgiler

Bütün sınıfların her gün düzenli olarak okula gidip telafi eğitimi alması söz konusu değil, daha çok haftanın bazı günlerinde ve sınırlı saatler içerisinde bir telafi eğitim uygulamasının olması söz konusu. Ayrıca telafi eğitim uygulaması tüm öğrencilere zorunlu değil, isteğe bağlı olması bekleniyor. An itibariyle teknik çalışmaların sürdüğünü söyleyelim.