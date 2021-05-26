Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? MEB'ten açıklama!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından telafi eğitimi uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. Selçuk, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız." dedi. Peki, telafi eğitimi ne zaman başlayacak?
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Milyonlarca öğrencinin merak ettiği konulardan biri de telafi eğitimleri. Geride kalmak üzere olan dönemde, salgın nedeni ile eğitim hayatları sekteye uğrayan öğrenciler için telafi eğitimleri yapılacak. İşte, "Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?" sorusu hakkında ayrıntılar...
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından "eğitimdetelafibaşlıyor" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." ifadelerini kullandı.
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Telafi eğitimi için henüz net tarih belli olmadı. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.