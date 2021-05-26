Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? MEB'ten açıklama!

Milyonlarca öğrencinin merak ettiği konulardan biri de telafi eğitimleri. Geride kalmak üzere olan dönemde, salgın nedeni ile eğitim hayatları sekteye uğrayan öğrenciler için telafi eğitimleri yapılacak. İşte, "Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?" sorusu hakkında ayrıntılar...