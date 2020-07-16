Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? MEB 2020 telafi eğitim takvim bilgileri
Telafi eğitim tarihi, resmi ve özel okullarda yüz yüze eğitim noktasında son gelişmeleri öğrenmek isteyen veli ve öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan telafi eğitim takvimine göre, yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek. Peki, telafi eğitimi ne zaman başlayacak? İşte, MEB 2020 telafi eğitim takvim bilgileri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 31 Ağustos'ta açılacak. Corona virüs vaka sayısına göre şekillenecek olan eğitim takviminde telafi, tamamlama ve uyum eğitimi, ders yılının ilk üç haftasında gerçekleştirilecek. 15 Ağustos'ta başlayacak olan telafi eğitimin zorunlu olup olmadığı merak edilirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamada "Böyle bir durumda velimizi zorlayarak ya da birtakım koşullar öne sürerek bir ortam elbette oluşturmayız." dedi.
2
Abone Ol
TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek. Bu süreçte, öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşılacak.
Özel okullar ise 15 Ağustos itibarıyla öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak en az üç hafta olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendileri belirleyecek.
Yeni eğitim yılı takvimine ilişkin açıklama yapan Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, telafi eğitim ile ilgili şunları söyledi;
3
Abone Ol
"Ders zilimiz, 31 Ağustos'ta çalacak. Birinci dönemin ilk üç haftasında ağırlıklı ve devamında yıl boyunca destekleme ve yetiştirme kurslarımızda olmak üzere telafi eğitimi yapacağız. Telafi, tamamlama ve uyum eğitimi, okulların açılmasıyla birlikte yeni ders yılının ilk üç haftasında gerçekleştirilecek. Bizim için en önemli ve ciddiyetle ele alınması gereken konulardan biri 'telafi eğitiminin' ne şekilde yapılacağıdır. Bu konuda farklı senaryolar üzerinde çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada; yaptığımız araştırmalar, il müdürleriyle yapılan değerlendirmeler ve bilim kurulunun önerileri doğrultusunda, değişen koşullar dikkate alınarak alternatiflerimizi hayata geçiriyoruz. Bu nedenle Bakanlık olarak, şartların uygun olması, yine Bilim Kurulunun görüşleri dikkate alınarak, 2020-2021 ders yılının 31 Ağustos tarihinde başlamasını, birinci dönemin ilk üç haftasında Bakanlığımızca hazırlanan eksik konu ve kazanım tablosu çerçevesinde, okullarımızda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ait işlenemeyen derslerin eksik konu kazanımlarının giderilmesini, yine bu çalışmaların yıl boyunca ve yapacağımız düzenlemelerle destekleme yetiştirme ve kurslarımızda sürdürülmesini planladık. Süreçte, okullarımızın her tür ve kademedeki haftalık ders çizelgeleri, öğrenim şekilleri, ders saatleri, süreleri, iş takvimi, ara tatilleri ile kazanım matrisleri dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek istisnai durumlara da hazırlıklıyız."
4
Abone Ol
TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU?
Milli Eğitim BakanI Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda bir canlı yayında telafi eğitim ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Velilerin istememesi durumunda öğrenciler telafi eğitimlerine katılmayabilir mi?" sorusu üzerine Selçuk, şöyle konuştu:
5
Abone Ol
"Böyle bir durumda velimizi zorlayarak ya da birtakım koşullar öne sürerek bir ortam elbette oluşturmayız. Bizden beklenen şey, çocukların ihtiyacı olan eksiklikleri tamamlamak, ek tedbirler almak isteyen velilerimiz için birtakım ortamlar sağlamaktır. Mesela destekleme yetiştirme kursları da hazırlıyoruz. Okul saatlerinin dışında da çocuklarımız eğer fazladan telafi ya da destek isterlerse bu tür çalışmalarımız da zorunlu olmayan şekilde, destekleme ve yetiştirme kurslarımız da olacak. Telafi eğitimi, normal eğitimin dışında bir eğitim. Yani normal eğitimin kurallarının dışında bazı kurallar da söz konusu olabilir. Daha esnek olabilir."