Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? İşte 2021 MEB telafi eğitimlerinde son durum
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, telafi eğitimleriyle ilgili, "İsteyen öğretmen ve öğrencilere, sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturduk. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" dedi. Bu sözlerin ardından telafi eğitiminin başlangıç tarihi merak konusu oldu. Peki, telafi eğitimi ne zaman başlayacak?
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2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Gözler şimdi telafi eğitiminin başlangıç tarihinde. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı tarih...
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Türkiye genelinde öğrenciler, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.
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Telafi eğitimi nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında yaptığı açıklamada yaz döneminde okulların açık olacağını belirterek, ''Okullarımız 2 Temmuz’dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler'' dedi.
Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda Türkiye genelinde bugünden itibaren tüm ilkokul ve bünyelerindeki ana sınıflarda, 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçildiğini hatırlattı.
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Diğer okul öncesi eğitim kurumlarında mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edileceğini, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki temel eğitim okullarında ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime 5 gün, tam zamanlı olarak başlanıldığını aktaran Selçuk, yüz yüze eğitimlere katılımın yine isteğe bağlı olacağını vurguladı.
Selçuk, Kovid-19 salgını sürecinde TRT EBA kanalları, EBA platformu ve farklı destek mekanizmalarıyla öğrencilere en nitelikli içeriklerle ulaşmaya çalıştıklarını dile getirerek, eğitimin uzaktan gerçekleşmesinin öğrenci, öğretmen ve aileler için birtakım sınırlılıklar doğurduğuna dikkati çekti.
Bu sınırlılıklardan kaynaklanan akademik ve sosyal ihtiyaçları belirlemek için yapılan araştırmalarda, farklı öğrenci gruplarında değişik seviyelerde bir telafi çalışmasına ihtiyaç olduğunu tespit ettiklerini bildiren Selçuk, bundan dolayı öğrencilerin sosyal, duygusal alanda iyileşeceği ve fiziksel olarak aktif olacağı bir telafi programıyla salgının eğitime yansıyan olumsuzluklarını hep birlikte bertaraf etmek, eğitimde fırsat adaleti ilkesi doğrultusunda öğrencileri akademik, sosyal, duygusal, fiziksel ve sağlık yönlerinden desteklemek istediklerine değindi.