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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 12:34,

Telafi eğitimi ne zaman?

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrencinin yaz tatiline başlamasının ardından, telafi eğitimi hakkında araştırmalar hız kazandı. Telafi eğitiminin ne zaman yapılacağını merak eden milyonlarca öğrenci ve ailesi, bu kapsamda MEB'in açıklamalarını sorguluyor. Peki, telafi eğitimi ne zaman?

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MEB tarafından, TRT EBA TV kanallarında başlatılacak yaz okulunda, çocukların ve gençlerin ilgi ve isteklerine uygun tasarlanmış yeni nesil öğrenme içeriklerinin ve etkileşimli sunumların yer alacağı farklı kuşak programlar ekranlarda olacak. Öte yandan resmi ve özel okullarda yüz yüze telafi eğitiminin tarihi de sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2MEB TARİH VERDİ
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MEB TARİH VERDİ

Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

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Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek. Bu süreçte, öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşılacak.

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Özel okullar ise 15 Ağustos itibarıyla öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak en az üç hafta olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendileri belirleyecek.

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