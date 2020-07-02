Telafi eğitimi ne zaman?

MEB tarafından, TRT EBA TV kanallarında başlatılacak yaz okulunda, çocukların ve gençlerin ilgi ve isteklerine uygun tasarlanmış yeni nesil öğrenme içeriklerinin ve etkileşimli sunumların yer alacağı farklı kuşak programlar ekranlarda olacak. Öte yandan resmi ve özel okullarda yüz yüze telafi eğitiminin tarihi de sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...