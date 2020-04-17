Telafi eğitimi nasıl olacak, yaz tatilinde okul var mı? Bakan Selçuk telafi eğitim sistemini açıkladı
Telafi eğitimi nasıl olacak sorusu hem veliler hem de öğrenciler tarafından merak edilen sorular arasında geliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı değerlendirmede telafi eğitim sistemininin nasıl olacağını ve okulların yazın 2 ay açık olup olmayacağını yaptığı konuşmada açıkladı. Peki Telafi eğitimi nasıl olacak, yaz tatilinde okul var mı? Bakan Selçuk telafi eğitim sistemini açıkladı
Yaz tatilinde okulların açılıp açılmayacağı sorusu gündemde yar almaya devam ederken telafi eğitimle ilgili bilgiler de gündeme geldi. Vatandaşlar, "yaz tatilinde okullar ne zaman açılacak ve diğer bir ifadeyle okullar yazın açılacak mı?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyorlar. Konu ile ilgili yapılan açıklamada okulların yaz tatilinde de açık olacağı duyuruldu. Alınan kararla öğretmenlerin 2 aylık yaz tatili kısaltılabilecek.Peki telafi eğitimi ne kadar sürecek?
Corona virüsü önemleri kapsamında eğitim öğretimde online eğitim modeli devam ederken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TBMM'den önemli bir açıklama geldi. Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Buna göre öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacak. Peki, telafi eğitimi nasıl olacak? Yaz tatili kısalacak mı? İşte, o konuyla ilgili detaylı bilgiler...
TELAFİ EĞİTİMİ NE KADAR SÜRECEK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor. Bakan Selçuk açıklamasında, "3. aşamada telafi eğitimi yapacağız. 2 ay okullarımız tatil oldu diyelim. Biz okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapmayız. Telafi hızlandırılmış bir eğitimdir. EBA ile yapmaya çalıştığımız bir eğitimdir. Yazın okullar açık olacak yorumu kesinlikle doğru değil." dedi.
YAZ TATİLİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okulların açılacağı tarih gündemde yer almaya devam ederken Meclis'ten son dakika karar geldi. Buna göre Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenleme Meclis'te kabul edildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da telafi eğitimiyle ilgili değerlendirmeleri paylaştı. Açıklama sonrası milyonlarca kişi telafi eğitimiyle ilgili araştırmalarına başladı. İşte, Meclis'te kabul edilen telafi eğitimiyle ilgili ayrıntılar.
2 AY OKULA GİDİLECEK Mİ?
Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Öğretmenlerin 2 aylık yaz tatili kısaltılabilecek.Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenleme ile sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğretmenlerin izinleri ve tatilleri düzenlendi. Buna göre öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar.
TELAFİ EĞİTİMİ NASIL OLACAK?
Rehberlik öğretmenleri; tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.
İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak.
Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler, yıllık izinlerini Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kullanacak.
Okul müdürleriyle müdür yardımcıları, tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izinlerini kullanacak.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK AÇIKLADI
CNN TÜRK canlı yayınına katılan Ziya Selçuk konuyla ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu. Selçuk telafi eğitimiyle ilgili şunları söyledi;
"Bu, sadece tedbir amaçlı olup yazın 2 ay ya da 3 ay boyunca telafi eğitim yapılacağı, ders yapılacağı anlamını asla taşımıyor. Bunu fazla zorlamamak lazım. Biz televizyonla eğitim yapıyoruz ve çocuklarımızın okuldan soğumasını engelliyoruz. EBA'da da çalışmalar yapıyoruz, bazı eksikliklerimizi de bu şekilde gideriyoruz. Üçüncü aşamada da telafi eğitim yapacağız. Diyelim ki bizim 2 ay boyunca okullarımız tatil oldu. Biz okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitim yapmayız. Telafi eğitimi tamamlayıcı bir eğitimdir, televizyonla beraber EBA ile beraber yapmaya çalıştığımız hızlandırıcı bir çalışmadır. O yüzden de 'Yazın 2 ay boyunca okullar açık olacak, eğitim olacak.' yorumu kesinlikle doğru değil."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Meclis'te kabul edilen “Telafi eğitimi düzenlemesi” ile ilgili açıklamada bulunmuştu.
TBMM’de kabul edilen “Telafi eğitim düzenlemesi” ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı son olarak şu açıklamayı yapmıştı:
“Telafi eğitimi kaybedilen okul zamanının hızlandırılmış ve kısmı bir tamamlayıcısıdır. Yani telafi eğitimi okulların kapalı kaldığı iş günü kadar yapılmaz. TV, EBA ve telafi eğitimi birbirinin tamamlayıcısıdır. Yapılan düzenleme olağanüstü haller ve mücbir sebepler için mevzuat uyumlulaştırma çalışmasıdır. Özet olarak yaz aylarının tümüyle eğitimle geçmesi söz konusu değildir.”
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