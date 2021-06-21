Telafi eğitimi nasıl olacak ve ne zaman başlayacak? MEB Telafide ben de varım programını açıkladı!
Telafi eğitiminin başlayacağı tarih 18 Haziran'da dijital karnelerin erişime açılmasının ardından, veli ve öğrencilerin gündemine geldi. Pandemi nedeniyle neredeyse bir yılı uzaktan eğitimle geçiren öğrencilerin eksiklerini tamamlamak adına uygulanacak olan telafi eğitimde MEB yol haritasını belirledi. Bu yıl okullar, 2 Temmuz'da kapanacak ardından ise telafi eğitimi başlayacak. Okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin etkinlik listesi bulabileceği telafide ben de varım internet sitesi üzerinden telefi eğitim programı görüntülenecek. Peki, telafi eğitimi nasıl olacak ve ne zaman başlayacak? İşte, MEB Telafide ben de varım programını ve konuyla ilgili bilgiler.
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Telafi eğitimi nasıl olacak sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Pandemi nedeniyle bu yıl 18 Haziran'da karnelerin alınmasının ardından MEB okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını bildirmişti. "Telafide Ben de Varım" programının detaylarını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, UDEP çerçevesinde bakanlık, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının da telafi eğitimi programına destek vereceğine değinerek, "telafidebendevarim.meb.gov.tr" isimli bir web sitesi hazırladıklarını duyurdu. Telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.
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TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Daha sonra 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.
Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.
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"TELAFİ VE DESTEK ÇALIŞMALARI YIL BOYU SÜRDÜRÜLECEK"
Dolu dolu geçen bir yazın ardından başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin telafi ve destek çalışmalarının da yıl boyu sürdürüleceğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi:
"1'den 2'ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre de ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız. 3 ve 4. sınıfları ise İlkokullarda Yetiştirme Programı 'İYEP' uygulaması ile destekleyeceğiz. Ortaokul öğrencilerimizin de yeterlilik düzeyleri uluslararası kriterlere uygun bir şekilde değerlendirilecek ve onlara da öğrenme düzeylerine uygun çalışma planı verilecek. Liseler için kritik kazanımlar taraması hazırladık. Tespitler neticesinde özel programlar uygulayarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmelerini ve üniversiteye hazırlanmalarını hedefliyoruz. Elbette bu süreçler her okulun kendi ihtiyacına göre şekillenecek. Çünkü okullar ihtiyaçlarını en iyi şekilde bilirler."
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Selçuk, UDEP çerçevesinde bakanlık, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının da telafi eğitimi programına destek vereceğine değinerek, "telafidebendevarim.meb.gov.tr" isimli bir web sitesi hazırladıklarını duyurdu.
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Sitede çocuklar, öğretmenler ve veliler için ayrı ayrı bölümler bulunduğunu aktaran Selçuk, "Gelecek hafta da ortaokul ve lise öğrencilerimizle kavuşacağız. Bilhassa bu son haftaların, mezun olacak öğrencilerimiz için, hayat boyunca unutamayacakları bu günleri okullarında hep birlikte geçirecek olmaları bizim için emin olun ayrı bir sevinç. Hepsine başarılar diliyor, gözlerinden ayrı ayrı öpüyorum." değerlendirmesinde bulundu.