Telafi eğitim programı ne zaman bitecek? İşte MEB'ten gelen son bilgiler

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak 31 Ağustos 2020'de başlatılan uzaktan eğitim, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kimi zaman uzaktan kimi zaman yüz yüze yürütüldü.



2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda Bakanlık tarafından tüm kademelerdeki öğrencilerin karne ve başarı belgeleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açıldı. Bakanlık, 21 Haziran'dan itibaren okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal duygusal, kültürel ve sportif alanlarda etkinlikler düzenledi.



Bu süreçte uzaktan eğitimde lise öğrencilerinin daha fazla desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen başta sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler olmak üzere tüm alanlarda eğitim öğretim faaliyetleri yapıldı.



