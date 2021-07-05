Telafi eğitim programı ne zaman bitecek? İşte MEB'ten gelen son bilgiler
Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı başladı. Program kapsamında eğitimlerin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki, telafi eğitim programı ne zaman bitecek?
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Milli Eğitim Bakanlığı'nca ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı bugün başlayacak ve 31 Ağustos'a kadar devam edecek. İşte, Telafi eğitim programı hakkında son bilgiler...
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak 31 Ağustos 2020'de başlatılan uzaktan eğitim, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kimi zaman uzaktan kimi zaman yüz yüze yürütüldü.
2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda Bakanlık tarafından tüm kademelerdeki öğrencilerin karne ve başarı belgeleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açıldı. Bakanlık, 21 Haziran'dan itibaren okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal duygusal, kültürel ve sportif alanlarda etkinlikler düzenledi.
Bu süreçte uzaktan eğitimde lise öğrencilerinin daha fazla desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen başta sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler olmak üzere tüm alanlarda eğitim öğretim faaliyetleri yapıldı.
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PROGRAM SÜRECİ BAŞLADI
Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından, 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı 5 Temmuz-31 Ağustos'ta yapılacak.
Öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık ile İçişleri bakanlıkları ve belediyelere bağlı tesis ile merkezlerden yararlanabilecek.
Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.
Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren programda eğitim faaliyetleri "fiziksel", "sosyal duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak.
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YAZ OKULU MÜJDESİ
Eylülde ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.
2020-2021 eğitim öğretim yılıyla sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkanları uygun okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.
Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, bu haftadan itibaren açılabilecek.