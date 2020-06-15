Telafi eğitim kalıcı mı olacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklamalar
Telafi eğitimi ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında eğitim gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, 20 Haziran'da yapılacak LGS'de sınava girecek Kovid-19 tanısı konan çocukların olması halinde ayrı okullar ve mekanlar oluşturduklarını, istenmesi halinde de sınavın hastanede yapılabileceğini bildirdi. Okullar ne zaman açılacak sorusu üzerine Bakan Selçuk, Kovid-19 süreci dolayısıyla şimdiden net tarih vermenin doğru olmayacağını, sürecin açıklanan verilere göre değişebileceğini ifade etti.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim dönemi ve LGS sınavıyla iglili canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Eylülde başlaması planlanan 2020-2021 eğitim öğretim yılında uzaktan eğitimin sürdürülmesi veya bu tarihin ertelenmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin soruyu cevaplayan Selçuk, Türkiye'de ve dünyadaki durumun gün gün, hafta hafta değiştiğine dikkati çekti. İşte, Bakan Selçuk'un açıklamasından öne çıkanlar.
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TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN?
Eylülde başlaması planlanan 2020-2021 eğitim öğretim yılında uzaktan eğitimin sürdürülmesi veya bu tarihin ertelenmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin soruyu cevaplayan Selçuk, Türkiye'de ve dünyadaki durumun gün gün, hafta hafta değiştiğine dikkati çekti.
Selçuk, bu sebeple Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığının açıkladığı veriler doğrultusunda kararlarını sürekli güncellediklerini belirterek, telafi eğitimlerinin 31 Ağustos'ta başlayacağını ve en az 3 hafta süreceğini hatırlattı.
Telafi eğitiminin hemen arkasından okulların açılmasının planlandığını dile getiren Selçuk, Kovid-19 süreci dolayısıyla şimdiden net tarih vermenin doğru olmayacağını, sürecin açıklanan verilere göre değişebileceğini ifade etti.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Selçuk, "Vaka sayısının artması veya salgının devam etmesi durumunda eğitim öğretim yılının eylülde açılmama veya uzaktan eğitimin kalıcı olma ihtimali var mı" sorusu üzerine, bugün buna yanıt vermenin kolay olmadığını söyledi.
"Telafi eğitimleri mecburi bir uygulama mı?" sorusunu cevaplayan Selçuk, özel okullara yönelik telafi eğitimleri için belirlenen 15 Ağustos'un zorunlu bir başlangıç tarihi olmadığının altını çizdi.
Bunun özel okullar için telafi eğitimlerinin en erken başlayabileceği tarih olarak belirlendiğini vurgulayan Selçuk, "İsterse bir özel öğretim kurumu, bunu 31 Ağustos'ta başlatabilir veya daha erken başlatabilir. Önemli olan bu konuda bazı seçenekler sunmak." dedi.
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Bakan Selçuk, gelecek dönemde telafi eğitiminin teknik ayrıntıları hakkında daha geniş bilgiler paylaşacaklarını açıklayarak, velilerin bu konuda endişe yaşamaması gerektiğini vurguladı.
"Velilerin istememesi durumunda öğrenciler telafi eğitimlerine katılmayabilir mi?" sorusu üzerine Selçuk, şöyle konuştu:
"Böyle bir durumda velimizi zorlayarak ya da birtakım koşullar öne sürerek bir ortam elbette oluşturmayız. Bizden beklenen şey, çocukların ihtiyacı olan eksiklikleri tamamlamak, ek tedbirler almak isteyen velilerimiz için birtakım ortamlar sağlamaktır. Mesela destekleme yetiştirme kursları da hazırlıyoruz. Okul saatlerinin dışında da çocuklarımız eğer fazladan telafi ya da destek isterlerse bu tür çalışmalarımız da zorunlu olmayan şekilde, destekleme ve yetiştirme kurslarımız da olacak. Telafi eğitimi, normal eğitimin dışında bir eğitim. Yani normal eğitimin kurallarının dışında bazı kurallar da söz konusu olabilir. Daha esnek olabilir."
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Çocukları özel okulda okuyan velilerden Kovid-19 sürecinde yüz yüze eğitim için ağustosu erken bulan veya okulların açılış tarihi için endişe edenlere nasıl bir mesaj göndermek istersiniz?" sorusunu cevaplayan Selçuk, "Velilerimiz, elbette çocuklarının durumlarını izliyor, gözlüyorlar. Bu tür bir şey olduğunda, özel okulların da hepsi belli bir tarihte başlayacak diye bir şey söz konusu değil. Eğer istemeyen, gerekli görmeyen bir velimiz söz konusuysa bununla ilgili başka seçenekleri de elbette düşünebilirler. Yani illa şu tarih olacak diye bir şey özel okullar için de söz konusu değil. Yani süreç içerisinde velilerimizin kendilerini rahat hissedeceği gerekirse tatilleri konusunda farklı kararlar verebilecekleri birtakım açıklamalar yapma fırsatımız da olacak." şeklinde konuştu.