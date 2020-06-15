Telafi eğitim kalıcı mı olacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklamalar

Çocukları özel okulda okuyan velilerden Kovid-19 sürecinde yüz yüze eğitim için ağustosu erken bulan veya okulların açılış tarihi için endişe edenlere nasıl bir mesaj göndermek istersiniz?" sorusunu cevaplayan Selçuk, "Velilerimiz, elbette çocuklarının durumlarını izliyor, gözlüyorlar. Bu tür bir şey olduğunda, özel okulların da hepsi belli bir tarihte başlayacak diye bir şey söz konusu değil. Eğer istemeyen, gerekli görmeyen bir velimiz söz konusuysa bununla ilgili başka seçenekleri de elbette düşünebilirler. Yani illa şu tarih olacak diye bir şey özel okullar için de söz konusu değil. Yani süreç içerisinde velilerimizin kendilerini rahat hissedeceği gerekirse tatilleri konusunda farklı kararlar verebilecekleri birtakım açıklamalar yapma fırsatımız da olacak." şeklinde konuştu.