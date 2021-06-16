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Haber Giriş: 16 Haziran 2021 - 16:00 | 

Telafi dersleri ne zaman olacak? İşte MEB'in açıkladığı telafi eğitimi takvimi

Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alacak. Öğretim yılı ise 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, uygulanacak 'Telafide Ben de Varım' yaz uygulaması programının uygulama esaslarına yer verildi. Peki, telafi dersleri ne zaman olacak?

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Telafi eğitimi hakkındaki araştırmalar son hız devam ediyor. Karne gününe sayılı günler kala pek çok eğitimci, öğrenci ve veli telafi eğitimine odaklandı. Telafi ders programına, 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek. İşte, MEB'in açıkladığı telafi eğitimi takvimi...

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"Telafide Ben de Varım" yaz uygulaması yani telafi eğitimi; 5 Temmuz-31 Ağustos arasında uygulanacak.

381 İLE YAZI

81 İLE YAZI

Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerin "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinde yer aldığı bildirilen açıklamada, il genelinde düzenlenecek eğitim faaliyetleri için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak tesislerin bedelsiz olarak kullandırılması, valiliklerce oluşturulacak kurul koordinasyonunda gerekli planlamaların yapılacağı belirtildi.

4NASIL YAPILACAK

NASIL YAPILACAK?

Buna göre, 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında başvuru, planlama iş ve işlemleri, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında il milli eğitim müdürlükleri tarafından valiliklerin koordinasyonunda eğitim faaliyetleri yapılacak.

İl koordinasyon kurulu; il milli eğitim müdürü başkanlığında il program koordinatörü olan il milli eğitim müdür yardımcısı ve şube müdürü, il veri girişi modül koordinatörü, ilçe milli eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ilgili şube müdürleri, ilçelerde süreci yürütecek ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenecek ilçe veri girişi modül koordinatörleri, okul müdürleri, öğretmenler ve personelden, il milli eğitim müdürü tarafından görevlendirilecek en az 5, en fazla 20 kişiden oluşacak.

5TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU

TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU?

Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere planlanacak program, eğitim faaliyetleri fiziksel, sosyal-duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun olarak planlanacak.

6NASIL BAŞVURU YAPILACAK

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğrenciler, veli izin belgeleriyle eğitim faaliyetinin açıldığı okula başvurabilecek.

Programa başvuruları kabul edilen öğrenci, öğretmen, velilere kabul edildiklerine dair bilgilendirme, faaliyeti açan okul müdürlükleri tarafından yapılacak.

Eğitim faaliyetinin açılabilmesi için en az 12 kişilik öğrenci grubunun oluşması gerekecek, özel eğitim öğrencilerine açılacak faaliyetlerde alanın özelliği gereği sayı sınırlaması aranmayacak.

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