Tekrar kapanma gelecek mi, yasaklar başlayacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Öncelik okulların açılmasında olacak. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun ortak görüşü oluştu. Üniversite için yapılan planlama ilk ve orta öğretim için de aynen uygulanacak.



Uzmanlar, öğretmenlerin çoğunluğunun aşı yaptırdığını, öğrencilerin büyük bölümünde risk bulunmadığını belirterek, yüz yüze eğitim konusunda tavrın net olduğunu belirttiler. Üniversitelerdeki yüz yüze eğitim konusundaki hazırlıklar ise daha önceden başladı. Aşı yaptırmamış öğrenciler için PCR testi veya online eğitim gibi seçeneklerin tartışıldığı konuşuluyor.