Tekrar kapanma gelecek mi, yasaklar başlayacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Tekrar kapanma ve pandemi yasakları, süreç pek çok kişinin araştırdığı hususlar arasında yer alıyor. Okullar, işletmeler, veliler, çalışanlar gibi geniş bir kitleyi ilgilendiren kapanma süreci, gelişmelerle yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Temmuz 2021 tarihli açıklamasında 'İnşallah yapacağımız ilk Kabine Toplantısı'nda durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.' ifadelerine yer vermesi de kapanma ve yasaklar konusunda araştırmalara neden olmuştu. Peki, Tekrar kapanma gelecek mi, yasaklar başlayacak mı? İşte, o detaylar
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1
Kapanma ve yasaklar gündemde yer almaya devam ederken, hukümet kanadında pek çok detay ele alınıyor. Edinilen bilgiye göre, hükümet turizm sezonu boyunca genel pandemi tutumunda bir değişiklik yapmayacak. Eylül ayının ikinci yarısından sonra ‘kapalı mekan’ kuralları daha net ortaya çıkacak. Ekim-kasım aylarında sosyal alanların, okulların, kamu binalarının ve iş yerlerinin kapalı mekanlarının aşılı ve aşısızlar için nasıl kullanılacağına dair kurallar listelenecek.
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Öncelik okulların açılmasında olacak. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun ortak görüşü oluştu. Üniversite için yapılan planlama ilk ve orta öğretim için de aynen uygulanacak.
Uzmanlar, öğretmenlerin çoğunluğunun aşı yaptırdığını, öğrencilerin büyük bölümünde risk bulunmadığını belirterek, yüz yüze eğitim konusunda tavrın net olduğunu belirttiler. Üniversitelerdeki yüz yüze eğitim konusundaki hazırlıklar ise daha önceden başladı. Aşı yaptırmamış öğrenciler için PCR testi veya online eğitim gibi seçeneklerin tartışıldığı konuşuluyor.
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VAKALARA BAKILACAK...
Yapılan değerlendirmelerde eylülün ikinci yarısından itibaren metropollere göçün tamamlanacağı, vaka artışının bu dönemde önemli olacağı belirtiliyor. Okulların açılmasından önceki bu hareketliliğin sonucuna bakılacak.
Vaka sayısındaki değişiklik ve sağlık kuruluşlarının yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranlarına göre yeni değerlendirmeler yapılacak.
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KAMUYA TEST ZORUNLULUĞU
Okulların açılacağı tarihe kadar vaka sayısının 30 bini aşacağı ve dalgalanmanın durumuna göre planların revize edileceği belirtiliyor.
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3 milyon 300 bin kamu çalışanının kapalı mekan çalışma düzenine geçişi sonrasında uygulanacak kurallar da ayrıca belirlenecek. Sosyal mekanlarda olduğu gibi bu çalışanlar için de ücretsiz PCR testinin zorunlu tutulacağı ve bu testlerin 2 günde bir tekrarlanacağı ifade ediliyor.