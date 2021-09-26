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Haber Giriş: 26 Eylül 2021 - 11:33 | 

Teknofest canlı yayın bilgileri: Teknofest etkinlik takvimi

Bu yıl 4.sü gerçekleşen Türkiye’nin en büyük festivali Teknofest'in son günü geldi çattı. Teknofest her yıl belirlenen takvim doğrultusunda düzenleniyor. Teknofest'e fiziki katılım sağlayamayanlar canlı yayınları takip ediyor. Peki, Teknofest'in canlı yayını nasıl izlenir? İşte Teknofest canlı yayın bilgileri ve etkinlik takvimi...

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TEKNOFEST 2021 bu yıl 21 Eylül - 26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor. Vatandaşlar, Teknofest 2020 Canlı Yayınını https://www.teknofest.org/canli.php adresi ve Teknofest'in resmi YouTube adresi üzerinden takip ediliyor.

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Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 74 kurum ile birlikte düzenlenen TEKNOFEST, 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık.

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TEKNOFEST 2021 programında bugün pek çok etkinlik yer alıyor.

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