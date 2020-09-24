TEKNOFEST 2020: Teknoloji festivali Gaziantep'te başladı! Renkli görüntüler...

"TEKNOFEST'e olan ilgi her sene katlanarak artıyor. Festivalin ilk yılında, 4 bin 333 takım yarıştı, 550 bin ziyaretçi bizleri yalnız bırakmadı. İkinci senemizde yarışan takım sayısı 17 bin 773'e çıktı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin yanı sıra sınırlarımızı da aştık, 122 ülkeden de yarışmacıya ülkemizde ev sahipliği yaptık. Geçen sene 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle, kendi alanında dünyanın bir numaralı festivali olduk. Biliyorsunuz ilk 2 sene İstanbul'daydık, üçüncü senemizde Anadolu'ya çıkarma yapalım dedik ve işte Gaziantep'teyiz. Bu sene Teknofest'e 100 binden fazla yarışmacı başvurdu, bu hakikaten muazzam bir rakam."