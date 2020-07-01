Teknenin ucunda durdu, bir anda suya daldı

Dünyanın en göz önünde olan ünlü ailelerinden birinin üyesi arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilde objektiflere takıldı.
Backgrid UK
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KIZ KIZA TATİL
Beyazperdenin masal prensesi Grace Kelly'nin hiç tanıyamadığı torunu Pauline Ducruet, arkadaşlarıyla birlikte İtalya'nın Portofino kentinde tatil yapıyor.
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AVRUPA SOSYETESİNİN ÜNLÜ SİMALARINDAN
Monako Prensi Rainier ile Prenses Grace'in en küçük çocuğu Stephanie'nin kızı Pauline Ducruet, kız arkadaşlarıyla birlikte güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.
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26 yaşındaki Ducruet ve arkadaşları önce lüks bir yatla mavi yolculuk için demir aldı. Sonra arkadaş grubu bir tekneye geçerek oradan denize girdi.
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Pauline Ducruet, arkadaşlarıyla sohbet ettikten bir süre sonra teknenin ucuna giderek bir süre bekledikten sonra kendini serin sulara bıraktı.
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Pauline Ducruet, Prenses Stephanie'nin Daniel Ducruet ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen ikinci çocuğu. Kendine moda dünyasında bir kariyer oluşturan Ducruet, daha önce de spor dünyasında adını duyurmuştu.
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Dalış sporuyla ilgilenen Ducruet, 2010 yılında Dünya Gençler Dalış Şampiyonası'nda ülkesini temsil etmişti. Aynı yıl Gençlik Yaz Olimpiyatları'nda da yarıştı.
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Pauline Ducruet, ülkesi Monako'da taht için 16'ncı sırada bulunuyor.