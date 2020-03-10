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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 10 Mart 2020 - 07:57, /

Tekneler fuarda sergileniyor! İşte ilk 10'daki yatlar

Deniz tutkunlarının heyecanla beklediği Uluslararası Boat Show Tuzla Kara fuarı başladı. 15 Mart Pazar akşamına kadar açık olacak fuarda, fiyatı 7500 lira ile 118 milyon lira arasında değişen 155 tekne görücüye çıktı.

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1

Boat Show Tuzla Kara Fuarı’nda, 100’ün üzerinde tekne karada sergilenirken, boyları 30 metre ile 44 metre arasında değişen 26 mega yat da denizde meraklıları için yer alıyor. Bu yıl fuarda, ilk kez Katamaranlar karada sergilenecek. Çift gövdesi ve hem yelkenli hem motoryat özelliği ile çevreci ve tasarruflu Katamaranlar Türkiye’de özellikle ailelerin gözdesi konumunda.

2

-VIRTUS - 18 milyon euro

Teknik özellikler

UZUNLUK: 43,58 METERS

GENİŞLİK: 9,08 METERS

DRAFT: 2,72 METERS GROSS TONAJ: 483 GT

NET TONAJ: 144 NT

KAMARA : 1 MASTER, 2 VIP, 2 MİSAFİR, 5 PERSONEL KABİNİ

3

-MAZU 82 – 5 milyon euro

Teknik özellikler

Tam boy 24.50m

En 5.90m

Derinlik (maksimum) 1.60m

Ağırlık 50 tonnes

Motorlar 3 x Volvo Penta IPS 1350 (3 x1000 HP)

Maksimum hız 40 Kts

Seyir hızı 35 Kts

Yakıt kapasitesi 4500L

Klas CE / 1

4

-Monte Carlo Yacht - 4.7 milyon euro

Teknik özellikler

Tam Boy : 24.62 m

Genişlik: 6.15 m

Boş Deplasman: 56 t

Motor Seçenekleri: 2XMAN V12 1550 - 2XMAN V12 1650

Maksimum Hız: 31 knot

Seyir Hızı: 24 knot

Temiz Su Tankı Kapasitesi: 1.200 lt

Yakıt Tankı Kapasitesi: 6.000 lt

5

Absolute 72 Fly – 2.5 milyon euro

Teknik özellikler

Boy: 21.60 m

En: 5.60

Yakıt tankı: 3500 lt

Su tankı : 1000 lt.

-Monte Carlo Yacht 66 – 1.7 milyon euro

TEKNİK ÖZELLİKLER

ANA ÖLÇÜLER

TAM BOY (LOA) 20.11 m

MAKSİMUM GENİŞLİK 5.20 m

DEPLASMAN 36 t

MOTORLAR

2 x MAN V8 (1000 HP)

2 x MAN V8 (1200 HP)HIZMAKSİMUM HIZ 29-30 knotSEYİR HIZI 24-26 knot

6

-Absolute 72 Fly – 2.5 milyon euro

Teknik özellikler

Boy: 21.60 m

En: 5.60

Yakıt tankı: 3500 lt

Su tankı : 1000 lt.

7

-Monte Carlo Yacht 66 – 1.7 milyon euro

TEKNİK ÖZELLİKLER

ANA ÖLÇÜLER

TAM BOY (LOA) 20.11 m

MAKSİMUM GENİŞLİK 5.20 m

DEPLASMAN 36 t

MOTORLAR

2 x MAN V8 (1000 HP)

2 x MAN V8 (1200 HP)

HIZ

MAKSİMUM HIZ 29-30 knot

SEYİR HIZI 24-26 knot

TANKLAR

YAKIT TANKI 3500 lt

TEMİZ SU TANKI 750 lt

8

-Lagoon 450 F – 860 bin euro

TEKNİK ÖZELLİKLER

Mimari tasarım: VPLP Design

İç Mekan Tasarımı: Nauta Design

Tam boy: 13,96 m

Genişlik: 7,87 m

Su çekimi: 1,30 m

Direk yüksekliği: 23,05 m

Ağırlık (boş) 16,9 t

Yelken Alanı: 129 m²

Full-battenmainsail: 79 m²

Square top mainsail (opt.): 81 m²

Self tackingjib: 50 m²

Code 0 (opt.): 93 m²

Motorlar: 2 x 45 HP

Yakıt kapasitesi: 2 x 520 l

Tatlı su kapasitesi: 2 x 175 l

Yatak sayısı: 6 - 12

CE sertifikası: A:12; B:14; C:20; D:30

9

-First Yacht 53 – 500 bin euro

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tam Boy: 17.16m

Gövde Boyu: 15.98m

Genişlik: 5m

Ağırlık: 15.500kg

Standart Su Kesimi 2.50m (T Salma – Dökme Demir)

Performans Su Kesimi 3.00m (T Salma – Dökme Demir + Kurşun)

10

-Bavaria Nautitech Open Fly46 – 470 bin euro

Tam boy: 13.79 m

Su hattı: 13.71

Genişlik: 7,54 m

Ağırlık: 10.800 kg

Yakıtdeposu (standart): 600 l

Su tankı (standart) : 600 l

Ana yelkenalanı: 74 m2

Derinlik: 1.45 m

11

-Bali 4.1- 327 bin euro

Toplam uzunluk: 12,35 m

En: 6,72 m

Su hattı uzunluğu: 11,60 m

Su çekme mesafesi: 1,12 m

Yüksüz ağırlık: 9 ton

Maksimum ağırlık: 11,8 ton

Ana yelken alanı: 48 m2

Code 0: 56 m2

Cenova alanı: 33m2

Su tankı: 800 lt

Mazot tankı: 400 lt

Buzdolabı/buzluk: 272 lt

Motorlar: 2 X 20 hp, opsiyonel 2 x 40 hp (Yanmar)

Kamara: 3 veya 4 kamara opsiyonu

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