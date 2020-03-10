Tekneler fuarda sergileniyor! İşte ilk 10'daki yatlar

Boat Show Tuzla Kara Fuarı’nda, 100’ün üzerinde tekne karada sergilenirken, boyları 30 metre ile 44 metre arasında değişen 26 mega yat da denizde meraklıları için yer alıyor. Bu yıl fuarda, ilk kez Katamaranlar karada sergilenecek. Çift gövdesi ve hem yelkenli hem motoryat özelliği ile çevreci ve tasarruflu Katamaranlar Türkiye’de özellikle ailelerin gözdesi konumunda.