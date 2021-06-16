Teknede romantizm... Deniz Baysal aşka geldi!

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Öpmeye doyamadı
Deniz Baysal rol aldığı “Teşkilat” dizisi sezon finali yapınca müzisyen eşi Barış Yurtcu ile soluğu Bodrum’da aldı. Babosch adlı tekneyle mavi tura çıkan çifte arkadaşları eşlik etti. Teknelerini Yalıkavak’a demirleyen Deniz Baysal ve Barış Yurtcu’nun romantik anları objektife böyle yansıdı. Ünlü çift gün boyu birbirlerini öpmeye doyamadı. Baysal, denize giren eşini havlu sararak kurulamayı da ihmal etmedi. (Ali KESER)
2
Havuz başında
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz hafta sonu evinin havuzunda arkadaşlarıyla keyif yaptığı anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bastık, fotoğrafa şu notu düştü: “Geçen pazar gününden Z raporu.”
3
Ailece alışveriş
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğulları Karan ile birlikte önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Öğlen saatlerinde AVM’ye gelen aile, mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Rol aldığı “Kuruluş Osman” dizisinin sezon finali yapmasıyla tatile çıkan Özçivit, bu süreci ailesiyle geçireceğini açıkladı.
4
Yeni oyuncak
Lüks otomobil tutkusuyla bilinen ünlü DJ ve prodüktör Burak Yeter, önceki gün İstinye Park’ta objektife takıldı. Yaşamını Hollanda’da sürdüren Yeter, bu kez yaklaşık 4 milyon TL değerindeki Lamborghini marka spor aracıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü mağazaları gezerek alışveriş yapan DJ daha sonra bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya gelip sohbet etti.
5
Eğlenceli çift
Oyuncu sevgililer Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, kick boks yaptıkları anların fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çiftin eğlenceli pozları binlerce yorum ve beğeni aldı. Oktay fotoğraflara “Giriş, gelişme, sonuç...” notunu düştü.
6
Set kazası
Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, rol aldığı dizinin setinde kaza geçirdi ve ayağını kırdı. Şamlıoğlu, alçıya alınan ayağının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı: “Evet, meslekte başıma gelen ikinci set kazası. Yağmurda kayganlaşan karavan basamağında ayağım kaydı. Ayak sola gitti, ben sağa uçtum. Çok şükür sadece kırık ayakla atlattım. İlgi gösteren, geçmiş olsun diyen herkese teşekkür ediyorum.”
7
Hediye yerine bağış dileği
Sinem Ünsal, 21 Haziran’daki doğum günü için hayranlarına çağrıda bulundu. Oyuncu, takipçilerinden hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği için bağış diledi: “Yeni yaşım, bu sene her zamankinden başka bir coşku ve mutluluk ile gelsin diliyorum. Sizlerden, bugüne kadarki en özel doğum günü hediyesini; iyilik yapıp birlikte iyileşmek için bana yardım etmenizi istiyorum. İyilik Paylaş platformu üzerinden Kansersiz Yaşam Derneği için kampanya açıp doğum günümü bağışladım. Biliyorum ki güzel destekler gelecek.”
8
Ömürlük dost
Arzu Yanardağ ve kızı Alara, oyuncu Almula Merter Churm’la Bodrum’daki bir restoranda buluştu. Hasret gideren arkadaşlar bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Churm, fotoğrafın altına “Ama çok özlemişim, bazı dostlar ömürlüktür” notunu yazdı.
9
'Balkaya'nın çekimleri başlıyor
Ödüllü yönetmen Emin Alper’in yeni filmi “Balkaya”nın hazırlıkları başladı. Alper’in yazıp yönettiği filmin çekimleri temmuzda, ağırlıklı olarak Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde gerçekleştirilecek.Başrolü Selahattin Paşalı ve Ekin Koç’un paylaştığı filmde Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci ve Nizam Namidar da rol alıyor. Filmin yapımcılığını Nadir Öperli, görüntü yönetmenliğini Christos Karamanis, yapım tasarımını ise Nadide Argun van Uden üstleniyor. Politik ve psikolojik gerilim türlerinin unsurlarını taşıyan “Balkaya”, kuraklık sorunuyla boğuşan Balkaya kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor.
10
Rüyalarımda konser veriyorum
Muazzez Ersoy önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Mağazaları dolaşan sanatçı, muhabirlerle de sohbet etti. Pandeminin artık sona ermeseni isteyen Ersoy “Konser vermeyi, şarkı söylemeyi, insanlarla bir araya gelmeyi çok özledim. Rüyalarımda konser veriyorum. Umarım en yakın zamanda konserler başlayacak” dedi. ◊ Behlül AYDIN