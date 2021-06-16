Teknede romantizm... Deniz Baysal aşka geldi!

Hediye yerine bağış dileği Sinem Ünsal, 21 Haziran’daki doğum günü için hayranlarına çağrıda bulundu. Oyuncu, takipçilerinden hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği için bağış diledi: “Yeni yaşım, bu sene her zamankinden başka bir coşku ve mutluluk ile gelsin diliyorum. Sizlerden, bugüne kadarki en özel doğum günü hediyesini; iyilik yapıp birlikte iyileşmek için bana yardım etmenizi istiyorum. İyilik Paylaş platformu üzerinden Kansersiz Yaşam Derneği için kampanya açıp doğum günümü bağışladım. Biliyorum ki güzel destekler gelecek.”