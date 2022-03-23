Tekne orucu nedir, nasıl tutulur? Tekne orucu geleneğinin detayları

Çocuklar için oruç tutma denemeleri de oldukça anlamlıdır. Çünkü yetişkin olma yolunda atılan en önemli adımlardan biri oruç tutmaktır. Çocukların birçok alışkanlığı oyunla kazandığı düşünüldüğünde bu adımlar, ileri yaşlarda oruca alışma konusunda onlara kolaylık sağlar. Oruç tutmak isteyen çocuğa şayet hastalığı yoksa engel olmamak gerekir. Oruç, onun kendine olan güvenini, sabrını ve mücadele hissini arttırır. Anadolu’da bir gelenek olan tekne orucu çocuklara oyun gibi gelir.