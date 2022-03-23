Tekne orucu nedir, nasıl tutulur? Tekne orucu geleneğinin detayları

Çocuklar için oruç tutma denemeleri de oldukça anlamlıdır. Çünkü yetişkin olma yolunda atılan en önemli adımlardan biri oruç tutmaktır. Çocukların birçok alışkanlığı oyunla kazandığı düşünüldüğünde bu adımlar, ileri yaşlarda oruca alışma konusunda onlara kolaylık sağlar. Oruç tutmak isteyen çocuğa şayet hastalığı yoksa engel olmamak gerekir. Oruç, onun kendine olan güvenini, sabrını ve mücadele hissini arttırır. Anadolu’da bir gelenek olan tekne orucu çocuklara oyun gibi gelir.
Tekne orucu çocukların belli bir süre boyunca oruç tutmaları anlamına gelmektedir. İsterlerse sabahtan öğleye kadar, isterlerse öğleden akşama kadar tutabilirler.
Ramazan ayında eskiden mutfaklarda büyük ekmek tekneleri bulunurmuş, çocuklar ve yaşlılar oruç tutarlarken zorlandıkları durumda işte bu kocaman ekmek teknelerinin arkasına gizlenerek karınlarını doyurup, oruçlarına kaldıkları yerden devam ederler bunun adına da Tekne Orucu derler.