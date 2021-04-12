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Haber Giriş: 12 Nisan 2021 - 09:55 | 

Tekne orucu nedir, nasıl tutulur? İşte tekne orucuyla ilgili detaylar

Tekne orucu”, âlimlerin küçük yaşta çocuklara oruca alıştırmak ve onlara İslâmî bir kimlik kazandırmak için önerdikleri tenkiye orucuna dayanıyor. Peki, Tekne orucu nedir, nasıl tutulur? İşte tekne orucuyla ilgili detaylar...

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Tekne orucu çocukların belli bir süre boyunca oruç tutmaları anlamına gelmektedir. İsterlerse sabahtan öğleye kadar, isterlerse öğleden akşama kadar tutabilirler.Tekne orucu bir Anadolu geleneğidir. Bütün gün oruç tutamayan çocukların, günün sadece bir bölümünü oruçlu geçirmesi 'Tekne Orucu' olarak adlandırılmış.

2TEKNE ORUCU GELENEĞİ

TEKNE ORUCU GELENEĞİ

Ramazan ayında eskiden mutfaklarda büyük ekmek tekneleri bulunurmuş, çocuklar ve yaşlılar oruç tutarlarken zorlandıkları durumda işte bu kocaman ekmek teknelerinin arkasına gizlenerek karınlarını doyurup, oruçlarına kaldıkları yerden devam ederler bunun adına da Tekne Orucu derler.

3ORUÇ TUTMAK İSTEYEN ÇOCUKLARA NASIL YAKLAŞMALI

ORUÇ TUTMAK İSTEYEN ÇOCUKLARA NASIL YAKLAŞMALI?

Oruç kavramını, 6 yaşına kadar olan çocuklara soyut kelimelerle değil somut kelimelerle anlatmak gerekir. “İnancım gereği tutuyorum, ibadettir ya da oruç tutmak farzdır” gibi açıklamaları 6 yaşından büyük çocuklar için yapmak daha anlamlıdır. 6 yaşa kadar ise daha çok “sağlığa, mutluluğa” vurgu yapılması çocukların daha iyi anlamasını sağlar. Önemli noktalardan biri de korkutucu ifadelerden uzak durulması gerektiğidir. İnançla, ibadetle ilgili her konu çocuğa sevgi ile anlatılmalıdır.

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