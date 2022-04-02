Tekne orucu nedir? Tekne orucu nasıl, saat kaça kadar tutulur? Osmanlı geleneğinin detayları....

Tekne orucu, bir Anadolu geleneğidir. Bütün gün oruç tutamayan çocukların, günün sadece bir bölümünü oruçlu geçirmesine tekne orucu denilir. Bu etkinliğe katılan öğrenciler velileri tarafından sahura kaldırılıp yemeklerini yiyip oruca niyetlenirler. Öğlen ezan vakti veya daha önceden belirlenmiş bir vakitte de oruçlarını açarlar.
Ramazan ayında eskiden mutfaklarda büyük ekmek tekneleri bulunurmuş, çocuklar ve yaşlılar oruç tutarlarken zorlandıkları durumda işte bu kocaman ekmek teknelerinin arkasına gizlenerek karınlarını doyurup, oruçlarına kaldıkları yerden devam ederler bunun adına da Tekne Orucu derler.
Çocukların birçok alışkanlığı oyunla kazandığı düşünüldüğünde bu adımlar, ileri yaşlarda oruca alışma konusunda onlara kolaylık sağlar. Oruç tutmak isteyen çocuğa şayet hastalığı yoksa engel olmamak gerekir. Oruç, onun kendine olan güvenini, sabrını ve mücadele hissini arttırır. Anadolu’da bir gelenek olan tekne orucu çocuklara oyun gibi gelir.