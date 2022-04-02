Tekne orucu nedir? Tekne orucu nasıl, saat kaça kadar tutulur? Osmanlı geleneğinin detayları....

Tekne orucu, bir Anadolu geleneğidir. Bütün gün oruç tutamayan çocukların, günün sadece bir bölümünü oruçlu geçirmesine tekne orucu denilir. Bu etkinliğe katılan öğrenciler velileri tarafından sahura kaldırılıp yemeklerini yiyip oruca niyetlenirler. Öğlen ezan vakti veya daha önceden belirlenmiş bir vakitte de oruçlarını açarlar.