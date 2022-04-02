Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLER

Tekne orucu nedir? Tekne orucu nasıl, saat kaça kadar tutulur? Osmanlı geleneğinin detayları....

#Tekne Orucu#Tekne Orucu Nedir#Tekne Orucu Nasıl Tutulur

Anadolu'nun eski ve köklü geleneği olan Tekne Orucu, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gündeme geldi. Tekne orucu bir Anadolu geleneğidir. Bütün gün oruç tutamayan çocukların, günün sadece bir bölümünü oruçlu geçirmesi 'Tekne Orucu' olarak adlandırılmış. Peki, tekne orucu nedir? Tekne orucu nasıl, saat kaça kadar tutulur? Osmanlı geleneğinin detayları....

1/3Tekne orucu nedir Tekne orucu nasıl, saat kaça kadar tutulur Osmanlı geleneğinin detayları....

Tekne orucu, bir Anadolu geleneğidir. Bütün gün oruç tutamayan çocukların, günün sadece bir bölümünü oruçlu geçirmesine tekne orucu denilir. Bu etkinliğe katılan öğrenciler velileri tarafından sahura kaldırılıp yemeklerini yiyip oruca niyetlenirler. Öğlen ezan vakti veya daha önceden belirlenmiş bir vakitte de oruçlarını açarlar.

2/3TEKNE ORUCU GELENEĞİ NEREDEN GELİYOR

TEKNE ORUCU GELENEĞİ NEREDEN GELİYOR?

Ramazan ayında eskiden mutfaklarda büyük ekmek tekneleri bulunurmuş, çocuklar ve yaşlılar oruç tutarlarken zorlandıkları durumda işte bu kocaman ekmek teknelerinin arkasına gizlenerek karınlarını doyurup, oruçlarına kaldıkları yerden devam ederler bunun adına da Tekne Orucu derler.

3/3Tekne orucu nedir Tekne orucu nasıl, saat kaça kadar tutulur Osmanlı geleneğinin detayları....

Çocukların birçok alışkanlığı oyunla kazandığı düşünüldüğünde bu adımlar, ileri yaşlarda oruca alışma konusunda onlara kolaylık sağlar. Oruç tutmak isteyen çocuğa şayet hastalığı yoksa engel olmamak gerekir. Oruç, onun kendine olan güvenini, sabrını ve mücadele hissini arttırır. Anadolu’da bir gelenek olan tekne orucu çocuklara oyun gibi gelir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekne Orucu#Tekne Orucu Nedir#Tekne Orucu Nasıl Tutulur