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DHA
Haber Giriş: 19 Ağustos 2020 - 09:18,

Tekne kazasından kurtulan Sude Naz: Herkes suda çırpınıyordu

İzmir'in Foça ilçesinde, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde içindeki 10 kişiyle alabora olan, 4 kişinin öldüğü ve 1 kişinin de kaybolduğu tekne kazasından sağ kurtulan Sude Naz Solak (14), yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. Solak, tekne su almaya başlayınca, elleriyle suyu boşaltmaya çalıştıklarını belirtip, "Tekne önce yana, sonra dikine doğru dönmeye başladı. Tekneyi dengelemek için uca doğru koştuk ama tekne daha çok battı. Bunun üzerine hepimiz denize atladık. Herkes, suda çırpınıyordu" dedi.

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