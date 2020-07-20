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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 20 Temmuz 2020 - 10:39,

Tedbirsiz gezi

Sosyal medyada ün kazanan genç model çıktığı tatilde böyle görüntülendi.

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1ARKADAŞLARLA TATİL
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ARKADAŞLARLA TATİL

Instagram paylaşımları sayesinde ün kazanan ve modellik yapmaya başlayan Demi Rose Mawby, bir grup arkadaşıyla birlikte Ibiza'da tatil yapıyor.

Backgrid UK

2BOT GEZİSİ
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BOT GEZİSİ

Gösteri dünyasında Demi Rose adıyla ün kazanan 25 yaşındaki model, önceki ün de bir bot gezintisine çıkarken görüntülendi.

3DENİZE AÇILDILAR
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DENİZE AÇILDILAR

Bikinisinin üzerine bir pareo giyen Demi Rose, güneşten korunmak için de güneş gözlüğü taktı. Arkadaşlarıyla birlikte bota binen model, denize açıldı.

4TEDBİRSİZ GEZİ
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TEDBİRSİZ GEZİ

Botu kullanan görevli koronavirüs önlemi olarak maskesini takarken Demi Rose ve arkadaşlarının maske kullanmaması da dikkat çekti.

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