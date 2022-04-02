TEKİRDAĞ'DA İFTAR SAAT KAÇTA? 2022 imsakiyesi ile Tekirdağ iftar vakitleri paylaşıldı

Tekirdağ 2022 imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Vatandaşlar, diğer iller gibi Tekirdağ sahur ve iftar vakitlerine de Diyanet tarafından yayınlanan 2022 imsakiyesi ile ulaşılabiliyor. İftar vakitleri her ilde farklılık gösteriyor. Bu nedenle Müslümanların ezan okunuş saatini takip etmesi gerekiyor. Peki, Tekirdağ'da akşam ezanı saat kaçta okunacak, iftarın açılmasına ne kadar kaldı?
TEKİRDAĞ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1 *
|02.04.2022
|05:18
|19:42
|21:04 *
|2
|03.04.2022
|05:16
|19:43
|21:05
|3
|04.04.2022
|05:14
|19:44
|21:06
|4
|05.04.2022
|05:12
|19:45
|21:08
|5
|06.04.2022
|05:10
|19:46
|21:09
|6
|07.04.2022
|05:08
|19:47
|21:10
|7
|08.04.2022
|05:06
|19:48
|21:12
|8
|09.04.2022
|05:04
|19:49
|21:13
|9
|10.04.2022
|05:03
|19:50
|21:14
|10
|11.04.2022
|05:01
|19:52
|21:16
İlk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.