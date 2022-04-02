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TEKİRDAĞ'DA İFTAR SAAT KAÇTA? 2022 imsakiyesi ile Tekirdağ iftar vakitleri paylaşıldı

#İftar#Tekirdağ İftar#İftar Saat Kaçta

2022 imsakiyesi ile Tekirdağ iftar vakitleri paylaşıldı. Tekirdağ'da Ramazan'ı karşılayan vatandaşlar, ilk sahur ardından iftar saatlerini araştırmaya başladı. Müslümanlar ramazan ayının ilk orucunu 2 Nisan Cumartesi günü tutacaklar. Peki, TEKİRDAĞ'DA İFTAR SAAT KAÇTA? İşte 2022 imsakiyesi ile Tekirdağ iftar vakitleri....

1/3TEKİRDAĞDA İFTAR SAAT KAÇTA 2022 imsakiyesi ile Tekirdağ iftar vakitleri paylaşıldı

Tekirdağ 2022 imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Vatandaşlar, diğer iller gibi Tekirdağ sahur ve iftar vakitlerine de Diyanet tarafından yayınlanan 2022 imsakiyesi ile ulaşılabiliyor. İftar vakitleri her ilde farklılık gösteriyor. Bu nedenle Müslümanların ezan okunuş saatini takip etmesi gerekiyor. Peki, Tekirdağ'da akşam ezanı saat kaçta okunacak, iftarın açılmasına ne kadar kaldı?

2/3TEKİRDAĞDA İFTAR SAAT KAÇTA 2022 imsakiyesi ile Tekirdağ iftar vakitleri paylaşıldı

TEKİRDAĞ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
1 *02.04.202205:1819:4221:04 *
203.04.202205:1619:4321:05
304.04.202205:1419:4421:06
405.04.202205:1219:4521:08
506.04.202205:1019:4621:09
607.04.202205:0819:4721:10
708.04.202205:0619:4821:12
809.04.202205:0419:4921:13
910.04.202205:0319:5021:14
1011.04.202205:0119:5221:16


Diğer illerin imsakiye bilgilerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayın.

İL İL SAHUR VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

3/3İlk iftar Iğdır ve Hakkaride, son iftar Çanakkale ve Edirnede

İlk iftar Iğdır ve Hakkari'de, son iftar Çanakkale ve Edirne'de

İlk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.

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