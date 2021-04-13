Tekirdağ sahur vakti 2021! Tekirdağ imsakiye bilgilerine göre iftar sahur ne zaman?
Tekirdağ imsakiye 2021 bilgileri yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayı içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı mübarek ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Diyanet Ramazan İmsakiyesine göre iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki Tekirdağ'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte 2021 Tekirdağ İmsakiyesi...
Tekirdağ sahur ve iftar saatleri, Diyanet Ramazan İmsakiyesinin yayımlanmasının ardından belli oldu. Tekirdağ'da ilk sahur saat kaçta? 11 ayın sultanı 2021 yılında da heyecanla karşılandı. Müslümanlar ilk orucu 13 Nisan'da tutacaklar. İnternet üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı Tekirdağ iftar ve sahur vakitleri bilgilerini araştırıyor. İşte 2021 yılı Tekirdağ sahur ve iftar vakitleri...
RAMAZAN 2021 TEKİRDAĞ İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:56
|19:54
|21:19*
|2
|14.04.2021
|04:54
|19:55
|21:20
|3
|15.04.2021
|04:53
|19:56
|21:21
|4
|16.04.2021
|04:51
|19:57
|21:23
|5
|17.04.2021
|04:49
|19:58
|21:24
|6
|18.04.2021
|04:47
|19:59
|21:26
|7
|19.04.2021
|04:45
|20:00
|21:27
|8
|20.04.2021
|04:43
|20:01
|21:29
|9
|21.04.2021
|04:41
|20:02
|21:30
|10
|22.04.2021
|04:39
|20:03
|21:31
|11
|23.04.2021
|04:37
|20:05
|21:33
|12
|24.04.2021
|04:35
|20:06
|21:34
|13
|25.04.2021
|04:34
|20:07
|21:36
|14
|26.04.2021
|04:32
|20:08
|21:37
|15
|27.04.2021
|04:30
|20:09
|21:39
|16
|28.04.2021
|04:28
|20:10
|21:40
|17
|29.04.2021
|04:26
|20:11
|21:42
|18
|30.04.2021
|04:24
|20:12
|21:43
|19
|01.05.2021
|04:23
|20:13
|21:45
|20
|02.05.2021
|04:21
|20:14
|21:46
|21
|03.05.2021
|04:19
|20:15
|21:48
|22
|04.05.2021
|04:17
|20:16
|21:49
|23
|05.05.2021
|04:15
|20:17
|21:51
|24
|06.05.2021
|04:14
|20:18
|21:52
|25
|07.05.2021
|04:12
|20:19
|21:54
|26
|08.05.2021
|04:10
|20:20
|21:55**
|27
|09.05.2021
|04:09
|20:21
|21:57
|28
|10.05.2021
|04:07
|20:22
|21:58
|29
|11.05.2021
|04:05
|20:23
|22:00
|30
|12.05.2021
|04:04
|20:24
|22:01***
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