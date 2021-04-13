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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 11:15 | 

Tekirdağ sahur vakti 2021! Tekirdağ imsakiye bilgilerine göre iftar sahur ne zaman?

Tekirdağ imsakiye 2021 bilgileri yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayı içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı mübarek ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Diyanet Ramazan İmsakiyesine göre iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki Tekirdağ'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte 2021 Tekirdağ İmsakiyesi...

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Tekirdağ sahur ve iftar saatleri, Diyanet Ramazan İmsakiyesinin yayımlanmasının ardından belli oldu. Tekirdağ'da ilk sahur saat kaçta? 11 ayın sultanı 2021 yılında da heyecanla karşılandı. Müslümanlar ilk orucu 13 Nisan'da tutacaklar. İnternet üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı Tekirdağ iftar ve sahur vakitleri bilgilerini araştırıyor. İşte 2021 yılı Tekirdağ sahur ve iftar vakitleri...

RAMAZAN 2021 TEKİRDAĞ İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:5619:5421:19*
214.04.202104:5419:5521:20
315.04.202104:5319:5621:21
416.04.202104:5119:5721:23
517.04.202104:4919:5821:24
618.04.202104:4719:5921:26
719.04.202104:4520:0021:27
820.04.202104:4320:0121:29
921.04.202104:4120:0221:30
1022.04.202104:3920:0321:31
1123.04.202104:3720:0521:33
1224.04.202104:3520:0621:34
1325.04.202104:3420:0721:36
1426.04.202104:3220:0821:37
1527.04.202104:3020:0921:39
1628.04.202104:2820:1021:40
1729.04.202104:2620:1121:42
1830.04.202104:2420:1221:43
1901.05.202104:2320:1321:45
2002.05.202104:2120:1421:46
2103.05.202104:1920:1521:48
2204.05.202104:1720:1621:49
2305.05.202104:1520:1721:51
2406.05.202104:1420:1821:52
2507.05.202104:1220:1921:54
2608.05.202104:1020:2021:55**
2709.05.202104:0920:2121:57
2810.05.202104:0720:2221:58
2911.05.202104:0520:2322:00
3012.05.202104:0420:2422:01***


TÜM İLLERİN DE BULUNDUĞU DETAYLI İMSAKİYE İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

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Tekirdağ'da bu geceden itibaren sahurda görev alacak ramazan davulcuları, cadde ve sokaklarda vatandaşları selamlayarak, maniler okudu.

Kapaklı ilçesindeki tek tip kıyafetli ramazan davulcuları, kortej eşliğinde çaldıkları davulla maniler okuyup cadde ve sokakları dolaştı. Vatandaşlar da davulculara ilgi gösterdi.

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Atatürk Anıtı'nda, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'le bir araya gelen davulcular, burada da manilerine bir süre devam etti.

Çetin, yaptığı konuşmada, ramazan ayının mübarek olmasını diledi.

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Salgının bir an önce bitmesi ve mutlu bir bayrama erişme dileğinde bulunan Çetin, şunları kaydetti:"Mübarek ramazan ayının gelişini, sevincini, huzurunu yaşıyoruz. Gelenekselleşen ramazan davulcularımıza belediye olarak bir dokunuş yaptık ve tek tip kıyafet ile tek tip mani ve ritimlerle sahur vaktinde eski ramazanları yaşatacaklar. Mübarek ramazan-ı şerifin tüm İslam alemine ve hemşehrilerime hayır, bereket ve esenlik getirmesini yüce Allah'tan niyaz eder, bu mübarek ayın her türlü sıkıntı ve hastalıktan bilhassa yaşadığımız salgından kurtulmamıza vesile olmasını dilerim."

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