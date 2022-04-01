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TEKİRDAĞ İMSAKİYE 2022: Tekirdağ iftar ve sahur saatleri

#Tekirdağ İftar Saati#Tekirdağ Sahur Saati#Tekirdağ İmsakiye

Tekirdağ sahur ve iftar saatleri, Diyanet Ramazan İmsakiyesinin yayımlanmasının ardından belli oldu. Tekirdağ'da ilk sahur saat kaçta sorusu, On Bir Ayın Sultanının başlamasıyla birlikte Müslüman alemi tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Müslümanlar ilk orucu 2 Nisan'da tutacaklar. İnternet üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı Tekirdağ iftar ve sahur vakitleri bilgilerini araştırıyor. İşte 2022 yılı Tekirdağ sahur ve iftar vakitleri...

1/3TEKİRDAĞ İMSAKİYE 2022: Tekirdağ iftar ve sahur saatleri

Tekirdağ imsakiye 2022 bilgileri yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayı içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı mübarek ramazan ayı bu yıl Nisan ayında idrak edilecek. Diyanet Ramazan İmsakiyesine göre iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki Tekirdağ'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte 2022 Tekirdağ İmsakiyesi...

2/3RAMAZAN 2022 TEKİRDAĞ İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK

RAMAZAN 2022 TEKİRDAĞ İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)
102 Nisan05:1819:42
203 Nisan05:1619:43
304 Nisan05:1419:44
405 Nisan05:1219:45
506 Nisan05:1019:46
607 Nisan05:0819:47
708 Nisan05:0619:48
809 Nisan05:0419:49
910 Nisan05:0319:50
1011 Nisan05:0119:52
1112 Nisan04:5919:53
1213 Nisan04:5719:54
1314 Nisan04:5519:55
1415 Nisan04:5319:56
1516 Nisan04:5119:57


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3/3TEKİRDAĞ İMSAKİYE 2022: Tekirdağ iftar ve sahur saatleri

Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, oruç tutarken aynı zamanda bağışıklık sistemini de destekleyecek şekilde dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti. Mutlaka sahur yapılması gerektiğini vurgulayan Uzel, Covid-19 salgını sürecini de hatırlatıp, "Sağlıklı bir menü ile desteklenen dengeli beslenme geleneğini, ramazan ayı boyunca bağışıklığı da güçlü tutmak için aksatmamak önemli" dedi.

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#Tekirdağ İftar Saati#Tekirdağ Sahur Saati#Tekirdağ İmsakiye