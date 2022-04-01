TEKİRDAĞ İMSAKİYE 2022: Tekirdağ iftar ve sahur saatleri

Tekirdağ imsakiye 2022 bilgileri yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayı içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı mübarek ramazan ayı bu yıl Nisan ayında idrak edilecek. Diyanet Ramazan İmsakiyesine göre iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki Tekirdağ'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte 2022 Tekirdağ İmsakiyesi...