Tekirdağ imsakiye 2020 Diyanet! Tekirdağ iftar saatleri ve sahur vakitleri 2020
Tekirdağ sahur ve iftar saati bilgileri 2020 imsakiye sayfası aracılığıyla kolayca görüntüleniyor. Tekirdağ ilk sahur ve iftar vakti haricinde geriye kalan günler hakkında da bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2020 Tekirdağ iftar ve sahur vakitleri bilgilerini araştırıyor. Peki, Tekirdağ'da sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşte, oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için 2020 Ramazan imsakiye bilgileri kapsamında Tekirdağ sahur ve iftar saatleri
Tekirdağ iftar vakti 2020, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı Tekirdağ imsakiye bilgileri ile iftar ve sahur vakitleri aracılığıyla kolayca öğrenilebiliyor. 2020 İftar saati ve sahur vakti Çorlu, Çerkezköy, Süleymanpaşa başta olmak üzere tüm Tekirdağ ilçelerinde araştırılıyor. Peki, Tekirdağ imsakiye bilgilerine göre Tekirdağ'da iftar saat kaçta yapılacak ve ilk sahur saat kaçta olacak? İşte, Ramazan ayı için Diyanet tarafından hazırlanan 2020 Tekirdağ imsakiye bilgileri ve sahur iftar saati detayları
RAMAZAN 2020 TEKİRDAĞ İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24 Nisan
|04:35
|20:06
|21:35*
|2
|25 Nisan
|04:33
|20:07
|21:36
|3
|26 Nisan
|04:31
|20:08
|21:38
|4
|27 Nisan
|04:29
|20:09
|21:39
|5
|28 Nisan
|04:28
|20:10
|21:41
|6
|29 Nisan
|04:26
|20:11
|21:42
|7
|30 Nisan
|04:24
|20:12
|21:44
|8
|01 Mayıs
|04:22
|20:13
|21:45
|9
|02 Mayıs
|04:20
|20:14
|21:47
|10
|03 Mayıs
|04:19
|20:15
|21:48
|11
|04 Mayıs
|04:17
|20:16
|21:50
|12
|05 Mayıs
|04:15
|20:17
|21:51
|13
|06 Mayıs
|04:13
|20:18
|21:53
|14
|07 Mayıs
|04:12
|20:19
|21:54
|15
|08 Mayıs
|04:10
|20:21
|21:56
|16
|09 Mayıs
|04:08
|20:22
|21:57
|17
|10 Mayıs
|04:07
|20:23
|21:59
|18
|11 Mayıs
|04:05
|20:24
|22:00
|19
|12 Mayıs
|04:03
|20:25
|22:02
|20
|13 Mayıs
|04:02
|20:26
|22:03
|21
|14 Mayıs
|04:00
|20:27
|22:05
|22
|15 Mayıs
|03:59
|20:28
|22:06
|23
|16 Mayıs
|03:57
|20:29
|22:08
|24
|17 Mayıs
|03:56
|20:30
|22:09
|25
|18 Mayıs
|03:54
|20:30
|22:11
|26
|19 Mayıs
|03:53
|20:31
|22:12**
|27
|20 Mayıs
|03:51
|20:32
|22:14
|28
|21 Mayıs
|03:50
|20:33
|22:15