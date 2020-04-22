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Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 16:17,

Tekirdağ imsakiye 2020 Diyanet! Tekirdağ iftar saatleri ve sahur vakitleri 2020

Tekirdağ sahur ve iftar saati bilgileri 2020 imsakiye sayfası aracılığıyla kolayca görüntüleniyor. Tekirdağ ilk sahur ve iftar vakti haricinde geriye kalan günler hakkında da bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2020 Tekirdağ iftar ve sahur vakitleri bilgilerini araştırıyor. Peki, Tekirdağ'da sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşte, oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için 2020 Ramazan imsakiye bilgileri kapsamında Tekirdağ sahur ve iftar saatleri

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Tekirdağ iftar vakti 2020, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı Tekirdağ imsakiye bilgileri ile iftar ve sahur vakitleri aracılığıyla kolayca öğrenilebiliyor. 2020 İftar saati ve sahur vakti Çorlu, Çerkezköy, Süleymanpaşa başta olmak üzere tüm Tekirdağ ilçelerinde araştırılıyor. Peki, Tekirdağ imsakiye bilgilerine göre Tekirdağ'da iftar saat kaçta yapılacak ve ilk sahur saat kaçta olacak? İşte, Ramazan ayı için Diyanet tarafından hazırlanan 2020 Tekirdağ imsakiye bilgileri ve sahur iftar saati detayları

RAMAZAN 2020 TEKİRDAĞ İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124 Nisan04:3520:0621:35*
225 Nisan04:3320:0721:36
326 Nisan04:3120:0821:38
427 Nisan04:2920:0921:39
528 Nisan04:2820:1021:41
629 Nisan04:2620:1121:42
730 Nisan04:2420:1221:44
801 Mayıs04:2220:1321:45
902 Mayıs04:2020:1421:47
1003 Mayıs04:1920:1521:48
1104 Mayıs04:1720:1621:50
1205 Mayıs04:1520:1721:51
1306 Mayıs04:1320:1821:53
1407 Mayıs04:1220:1921:54
1508 Mayıs04:1020:2121:56
1609 Mayıs04:0820:2221:57
1710 Mayıs04:0720:2321:59
1811 Mayıs04:0520:2422:00
1912 Mayıs04:0320:2522:02
2013 Mayıs04:0220:2622:03
2114 Mayıs04:0020:2722:05
2215 Mayıs03:5920:2822:06
2316 Mayıs03:5720:2922:08
2417 Mayıs03:5620:3022:09
2518 Mayıs03:5420:3022:11
2619 Mayıs03:5320:3122:12**
2720 Mayıs03:5120:3222:14
2821 Mayıs03:5020:3322:15
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Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), vatandaşların zekat ibadetini yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek için oluşturulan zekat hesaplama modülünün mobil uygulaması hayata geçirildi.TDV'den yapılan açıklamada, vakıf tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu rehberliğinde oluşturulan zekat hesaplama sisteminin vatandaşların zekatlarını kolayca hesaplayabilmelerine imkan tanıdığı belirtildi.

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Açıklamada, görüşlerine yer verilen TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, ramazan ayının gelmesiyle birlikte, maddi imkanı olan Müslümanların, zekatlarını hesaplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştığını ifade etti.Vatandaşların zekatlarını kolayca hesaplayabilmeleri için geçen yıl oluşturdukları zekat hesaplama modülünün bu yıl mobil uygulamasını da hayata geçirdiklerini ifade eden Açık, vatandaşların istedikleri zaman diliminde oturdukları yerden sisteme girerek veya uygulamayı cep telefonlarına ücretsiz bir şekilde indirerek hangi cinsten malları varsa onun zekatını kolaylıkla hesaplayıp bağışta bulunabileceklerini vurguladı.Zekat ibadetinin sadece ramazan ayında değil yıl boyunca yapılabilecek bir ibadet olmasına rağmen alışılagelmiş halde ramazan ayında bu ibadetin daha yoğun gerçekleştirildiğine dikkati çeken Açık, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zirveye çıktığı ramazan ayında Müslümanların bireysel ve toplumsal hayatına doğrudan temas eden dini vecibelerinden olan zekatın doğru bir şekilde toplanarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının çok büyük önem taşıdığını belirtti.Bu kapsamda vatandaşların zekat ibadetini yıl boyunca yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek için geçen yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu rehberliğinde "zekat hesaplama modülü" oluşturduklarını hatırlatan Açık, şunları kaydetti:

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"Bu hizmetimize bu yıl mobil uygulamayı da ekledik ve güncellemeler yaptık. Vatandaşlarımız, zekathesapla.tdv.org internet sitesine girerek ya da TDV Zekat Hesaplama mobil uygulamasından, 'Nakit ve Gayrimenkul', 'Zirai Mahsul' gibi başlıklarda mal varlıklarındaki zekat miktarlarını hesaplayabilir. Hesapladıkları zekatlarını hemen alt kısımda bulunan 'Zekatınızı bağışlamak için tıklayın' butonuna basarak 'bagis.tdv.org' sayfamıza bağlanabilir ve online olarak zekatlarını ihtiyaç sahiplerine buradan ulaştırabilirler. Bu uygulamayla vakfımız tarihinde ilk defa zekat algoritması geliştirmiş olduk. Sitemize aylık 100 bin giriş gerçekleşmektedir. Çok fazla rağbet gören bir uygulama oldu."

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Açık, zekat hesaplama sisteminin toplumun her kesiminin rahatlıkla kullanabilmesi için sesli tanıtım videosu oluşturarak "zekathesapla.tdv.org" sitesine yüklediklerini kaydetti.

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